Formatos digitais de A Gazeta ampliam noticiário e formas de publicidade

André Furlanetto e Marcello Moraes detalham ações que ajudam a conhecer a audiência e chegar até ela Crédito: Vitor Jubini

A tecnologia de ponta usada no novo site A Gazeta, que entra no ar nesta segunda-feira (30), traz diferentes benefícios. Entre eles, a possibilidade de conhecer o público e compreender suas preferências e hábitos ao navegar na nova plataforma. Essas informações auxiliam o trabalho das equipes de jornalismo que, por sua vez, podem desenvolver conteúdos relevantes de interesse dos usuários.

“Essa transformação que estamos vivendo tem um objetivo de democratizar a informação para todos. Vamos ter disponível um produto que todos terão acesso, independente do público. A gente quer que nosso alcance seja todo o Espírito Santo. Nossa meta é ter 4 milhões de visitantes únicos porque esse número representa a população do Estado”, explica o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

Para alcançar os diferentes públicos que consomem o conteúdo do site, a audiência foi segmentada em três níveis diferentes: os light users, os medium users e os heavy users.

De acordo com o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, o primeiro perfil representa um contingente grande de pessoas que, ao longo de 1 mês, faz poucas visitas ao site.

“Esses usuários consomem o que chamamos de conteúdo de volume. São as matérias de cidades, de polícia, de emprego, de concursos. A gente sabe, por exemplo, que tipo de notícias essas pessoas leem, de quais dispositivos acessam o nosso site, o horário que fazem as visitas e onde estão geograficamente. Nosso objetivo é alcançar todos os usuários que tenham essas mesmas características e estimular mais cliques durante a navegação”, explicou.

Já em relação ao segundo perfil, Furlanetto frisa que são usuários que visitam o site com um pouco mais de frequência e o objetivo em relação a esse público é transformá-los em assinantes no futuro. “Nosso intuito é cultivar esses internautas. Através do e-mail de cadastro, do aplicativo e a newsletter, a gente consegue estabelecer um relacionamento e, depois, convertê-los em assinantes.”

Agora, de acordo com Furlanetto, os heavy user, que representam cerca de 5% da audiência, consomem até 50% do conteúdo produzido pelo site. “Eles acessam tudo o que os outros perfis acessam, mas vão além, se aprofundam mais. Consomem as reportagens de jornalismo de dados, o conteúdo de opinião, as colunas. Ou seja, eles veem o que chamamos de conteúdo de volume e também o que chamamos de conteúdo premium.”

Novos hábitos

Os boletins por e-mail com as notícias do dia, conhecidos como newsletter, são grandes apostas do novo jornalismo digital, de acordo com Marcello Moraes. “Estamos preocupados em criar esse hábito de todos os internautas terem nesse formato as informações estruturadas e relevantes para a pessoa começar e terminar o dia bem informada”, explicou.

Segundo Furlanetto, esse caminho para envio de notícias, inclusive, é uma vitrine para apresentar o conteúdo diferenciado que A Gazeta produz. “Mesmo que a pessoa receba a newsletter, clique no link e chegue a uma matéria fechada, ela vai perceber a qualidade do nosso jornalismo. E esse conteúdo premium é exclusivo para assinante. É uma mensagem de que, se você quer ter acesso, você deve assinar nosso site”, pontuou Furlanetto.

Para Marcello, a lógica do impresso, de no dia anterior fechar as informações para serem entregues apenas no dia seguinte é completamente ultrapassada. “Quando a produção de conteúdo passa a ser 24 horas por dia, o jornal impresso perde sentido porque o próprio consumidor quer informações o tempo todo. Não é possível encerrar esse ciclo às 17 horas quando tínhamos a última reunião de fechamento do jornal impresso que iria para as bancas e assinantes só no outro dia pela manhã.”

Formatos

O novo site A Gazeta vai vir acompanhado de novos formatos de conteúdos, de acordo com Furlanetto. Os podcasts, como a série “Vidas Bandidas” e “Papo de Colunista”, são exemplos de como as notícias podem ser apresentadas de formas diferentes.

“Usamos tradicionalmente foto e texto para contar nossas histórias. Agora, em muitos casos, a mesma história pode ser contada por texto, foto, áudio, vídeo”, observou.

Ainda segundo Furlanetto, o site ganha uma novidade. “O formato de stories, que todo mundo usa no dia a dia pelo Instagram, também estará disponível na plataforma. Isso é uma maneira de fazer uma nova narrativa de mídia com fotos e textos. Isso também serve para a publicidade”, frisou.

As novas tecnologias, portanto, permitem também novas formas de se fazer publicidade. “Agora, as empresas têm a oportunidade de monetizar patrocínio através das newsletter, dos conteúdos feitos para os assistentes de voz, dos podcasts. Isso são algumas das alternativas que vamos passar a ter na área da publicidade”, destacou Marcello.