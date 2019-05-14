SEGURANÇA HÍDRICA

Força-tarefa já vistoriou 55 barragens no Espírito Santo

Segundo Agerh, nenhuma tem risco de rompimento. Grupo foi criado no início do ano após desastre de Brumadinho

Publicado em 14 de maio de 2019 às 23:05 - Atualizado há 6 anos

Barragem em São Roque do Canaã em 2017 Crédito: Divulgação | Seag

A Força-tarefa estadual criada para vistoriar barragens no Espírito Santo, idealizada após o desastre de Brumadinho em Minas Gerais, já analisou 55 estruturas em todo o Estado. Destas, nenhuma apresenta risco de rompimento, segundo o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert. O grupo foi criado em janeiro deste ano e é formado por agentes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), da Defesa Civil Estadual, da Secretaria Estadual de Agricultura e do Iema.

Até o fim do mês de maio mais 10 barragens devem ser vistoriadas, totalizando 65 estruturas. Após isso, um relatório parcial será elaborado pela Agência para apontar a classificação de risco de cada barragem. No entanto, o secretário afirma que todas as que foram vistoriadas não apresentam risco, e que todos os proprietários, sejam da iniciativa pública ou privada, são notificados a providenciar as mudanças necessárias, como a elaboração do Plano de Segurança.

"Todas elas apresentam condições estruturais satisfatórias que eliminam risco imediato de rompimento. Mesmo assim, todas estão sendo notificadas a apresentarem seus planos de segurança e atualização dos planos de ação emergencial", explicou.

A escolha das barragens que estão passando pelas vistorias é baseada em locais que estejam próximos de perímetros urbanos ou que tenham uma estrutura de grande porte, como explica o diretor. "O critério é de ir naquelas que estão próximas a comunidades, a núcleos habitacionais, e aquelas que apresentam um volume de porte mais significativo. Esses são os dois principais critérios".

Número é maior

As 55 barragens vistoriadas estão em um cadastro estadual da Agência, composto por 144 estruturas no total. No entanto, a Agerh estima que o Estado possua 35 mil reservatórios de água. O diretor afirmou que a grande maioria não oferece risco, mas que as ações seguirão sendo realizadas para que o número de cadastros continue aumentando.

"Esse é um número que tem de levantamentos feitos das barragens que o Idaf já licenciou, que o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos fez algumas correlações e chegou a esse número estimativo. Desses 35 mil, o que a gente imagina é que a grande maioria sejam barragens de pequeno porte, que não ofereçam riscos significativos. Na medida em que a gente cria parcerias e passa a usar ferramentas tecnológicas, elas passam a ser enxergadas pelo nosso cadastro. Significa que a gente passa a ter um controle maior para efeito de segurança".

Duas Bocas, Santa Júlia e Alto Santa Júlia

As primeiras barragens vistoriadas - Duas Bocas, em Cariacica; e Santa Júlia e Alto Santa Júlia em São Roque do Canaã - que no início do ano foram apontadas pela Agência Nacional das Águas como vulneráveis, já passam por intervenções, segundo a Agerh. Fábio Ahnert explica que, nestas estruturas, as ações apontadas pela Agência já foram realizadas, como controle de formigueiros, limpeza de drenos, plantio de grama e contratação do Plano de Segurança. As obras estruturais, no entanto, ainda estão em processo licitatório.

"As primeiras medidas mais pontuais já foram adotadas. As medidas de controle e segurança que envolvem construção de obras, reforços estruturais, já estão em processo de licitação. Ainda assim, mesmo que não tenham sido realizadas, elas não correm risco de rompimento imediato".

A Agência informou ainda que apresentará um balanço parcial das vistorias no início do segundo semestre, com os pareceres das análises realizadas em todas as estruturas.

