Força Nacional vai combater feminicídio e roubo em Cariacica

Além de homicídios, a tropa também vai atuar para prevenir a violência contra a mulher. No município, os indicadores são elevados

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 20:59 - Atualizado há 6 anos

Agentes da Força Nacional de Segurança vão reforçar o policiamento em Cariacica Crédito: Divulgação

Depois de pouco mais de três meses de planejamento, a Força Nacional estará nas ruas de Cariacica a partir desta sexta-feira (30). Com foco de atuação em homicídios, os 100 integrantes da tropa vão ainda ampliar as ações de combate a feminicídios e roubos no município até o final do ano. Os indicadores de violência foram usados como um dos critérios para a cidade receber o apoio dos agentes no enfrentamento da criminalidade em um projeto-piloto do governo federal.

De janeiro a julho deste ano, houve 88 assassinatos em Cariacica, e nada menos do que 679 boletins foram registrados por casos de violência contra a mulher, ou seja, mais de três agressões por dia.

"Temos o grande indicador que é o homicídio, mas também vamos trabalhar na investigação de feminicídios e roubos", pontua Guilherme Pacífico, subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Para o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Junior, o Juninho, é importante que a violência contra a mulher também seja combatida, assim como os assassinatos, para que o município deixe de ser referência em função da criminalidade.

Todas as políticas que estão sendo propostas são muito válidas para a cidade Juninho, prefeito •

PATRULHAMENTO

A Força Nacional, que vai marcar presença em 28 bairros de Cariacica, chegou na última semana ao Estado e é composta por 80 militares para patrulhamento das ruas, e outros 20 da polícia judiciária serão responsáveis pelo trabalho de investigação e perícia.

Cada agente receberá um fuzil calibre .556 e uma pistola .40 para realizar suas atividades. Formado por policiais militares, civis e bombeiros de outros Estados, o grupamento conta ainda com profissionais habilitados como atiradores de elite (snipers).

O programa federal de Enfrentamento à Criminalidade Violenta foi lançada nesta quinta (29), em Brasília, onde, além de Cariacica, outros quatro municípios do país foram contemplados com ações e recursos do governo. Após o evento, o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá, gravou um vídeo ressaltando o trabalho policial do Estado.

"Houve um grande esforço dos nossos policiais para levar os indicadores de Cariacica, em 2019, a patamar menor do que o ano passado. Mas recebemos de braços abertos o apoio do governo federal para juntos provermos mais segurança à população. Vale ressaltar que o programa nacional tem como referência o Estado Presente", frisa o secretário, numa alusão ao programa capixaba de prevenção à violência.

Os indicadores avaliados para a seleção das cidades não foram apenas os de criminalidade. Dados de desenvolvimento econômico e social, assim como localização, também foram considerados no processo. Por esse motivo, além do suporte da Força Nacional, haverá ainda investimentos em ações de educação, assistência e capacitação profissional.

FORÇA NACIONAL EM CARIACICA

Quantidade: 100 agentes

Duração: 4 meses

Locais: 28 bairros

Equipamentos: 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas

Organização: Dos 100 agentes, 80 ficarão em alojamentos da PM e atuarão no patrulhamento ostensivo. 20 vão atuar na parte investigativa, e ficarão em alojamentos da Polícia Civil

16 bairros escolhidos no primeiro planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel

12 novos bairros incluídos: Cariacica Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.

