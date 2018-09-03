Foragida da Justiça é presa em ônibus em Itapemirim

Um mulher foi presa em um ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória, na tarde deste domingo (02) no quilômetro 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após fiscalização de combate à criminalidade nas estradas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem ao coletivo, foi solicitado o documento do veículo e a lista de passageiros. Posteriormente, verificou-se a presença de uma foragida da Justiça. A mulher tinha um mandado de prisão em aberto por crimes de tráfico de drogas, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 28/03/2018.
A passageira, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.