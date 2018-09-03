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Fiscalização nas estradas

Foragida da Justiça é presa em ônibus em Itapemirim

A mulher tinha um mandado de prisão em aberto por crimes de tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 19:10

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 19:10

Mulher é presa por tráfico de drogas Crédito: Divulgação | PRF
Um mulher foi presa em um ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória, na tarde deste domingo (02) no quilômetro 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após fiscalização de combate à criminalidade nas estradas. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem ao coletivo, foi solicitado o documento do veículo e a lista de passageiros. Posteriormente, verificou-se a presença de uma foragida da Justiça. A mulher tinha um mandado de prisão em aberto por crimes de tráfico de drogas, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 28/03/2018.
A passageira, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.
> Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são resgatados na 101
> BR 101: a cada três radares, um não funciona

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