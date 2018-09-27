Fisioterapeuta com doença rara precisa de 80 bolsas de sangue no ES

Uma doença rara fez com que uma fisioterapeuta fosse internada na última sexta-feira (21), precisando passar por uma transfusão para trocar a parte líquida do sangue - o plasma - com o uso de bolsas de oitenta doadores. Helenize Fonseca Rocha, de 40 anos, descobriu a púrpura - uma doença que atinge o sangue - no último domingo, está internada em uma UTI e já começou o tratamento.
Segundo o marido, o analista de sistemas Marcos Alves, de 41 anos, as doações precisam ser feitas porque vão consumir boa parte do banco de sangue do Vitória Apart Hospital, onde ela está internada. Ela está passando por um procedimento chamado de plasmaférese, que é quando o plasma é retirado e substituído pelo de doadores. Estão imaginando que deva consumir o sangue de 80 doadores, mas pode ser que passe disso também, declarou.
Ele explicou que os primeiros sintomas começaram a aparecer há cerca de dez dias, com marcas roxas pelo corpo e muito cansaço. A doença destrói as plaquetas e a hemoglobina, até por isso ela precisa ficar internada na UTI para ser monitorada as taxas, que estão baixas. Ela está consciente, mas com sensação de cansaço, disse o analista de sistemas.
Marcos explicou que os médicos disseram que a doença é grave e ela pode ter complicações caso não passe pelo procedimento, como sangramento ou até um Acidente Vascular Cerebral (AVC). As sessões começaram na última segunda-feira (24) e demoram oito dias. Serão utilizadas 10 bolsas de sangue por sessão, de acordo com informações da equipe médica para a família.
As doações de sangue devem ser feitas na Unihemo, que fica na Reta da Penha, número 520, próximo ao Shopping Boulevard, na Praia do Canto, em Vitória. É necessário ter sangue O+, O- ou AB+. Quem quiser mais informações pode ligar no número (27) 3029-8050.
DOENÇA RARA
A púrpura é uma doença rara, segundo a médica que cuida de Helenize, a hematologista Aline de Araújo Dórea. Segundo ela, a púrpura não tem um fator específico, mas ocorre por uma alteração na coagulação foi sangue que leva a formação de microcoágulos na circulação.
Geralmente não são identificados fatores de riscos, mas pode ocorrer após diarreia aguda (ela teve), uso de algumas medicações e durante a gravidez. A doença leva à queda na contagem de plaquetas (células do sangue responsáveis pela coagulação). Leva também à anemia, que ocorre pela fragmentação dos glóbulos vermelhos na microcirculação devido a presença desses coágulos, explicou.
A doença pode levar a sangramentos e outras manifestações renais e neurológicas, de acordo com a médica - algo que não aconteceu com Helenize. Segundo ela, o quatro da fisioterapeuta é delicado e existem riscos, mas não apresenta complicações mais graves.
A médica ainda explicou que com o tratamento sanguíneo, as chances de cura são bem maiores, mas ainda assim é necessário acompanhamento após o tratamento porque existe chance da doença voltar a se manifestar.