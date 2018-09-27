Fisioterapeuta com doença rara precisa de 80 bolsas de sangue no ES

Helenize já começou a fazer o procedimento de troca do plasma Crédito: Arquivo pessoal

transfusão para trocar a parte líquida do sangue - o plasma - com o uso de bolsas de oitenta doadores. Helenize Fonseca Rocha, de 40 anos, descobriu a púrpura - uma doença que atinge o sangue - no último domingo, está internada em uma UTI e já começou o tratamento. Uma doença rara fez com que uma fisioterapeuta fosse internada na última sexta-feira (21), precisando passar por umapara trocar a parte líquida do- o plasma - com o uso de bolsas de oitenta doadores. Helenize Fonseca Rocha, de 40 anos, descobriu a púrpura - uma doença que atinge o sangue - no último domingo, está internada em umae já começou o

Vitória Apart Hospital, onde ela está internada. Ela está passando por um procedimento chamado de plasmaférese, que é quando o plasma é retirado e substituído pelo de doadores. Estão imaginando que deva consumir o sangue de 80 doadores, mas pode ser que passe disso também, declarou. Segundo o marido, o analista de sistemas Marcos Alves, de 41 anos, as doações precisam ser feitas porque vão consumir boa parte do banco de sangue do, onde ela está internada. Ela está passando por um procedimento chamado de plasmaférese, que é quando o plasma é retirado e substituído pelo de doadores. Estão imaginando que deva consumir o sangue de 80 doadores, mas pode ser que passe disso também, declarou.

Ele explicou que os primeiros sintomas começaram a aparecer há cerca de dez dias, com marcas roxas pelo corpo e muito cansaço. A doença destrói as plaquetas e a hemoglobina, até por isso ela precisa ficar internada na UTI para ser monitorada as taxas, que estão baixas. Ela está consciente, mas com sensação de cansaço, disse o analista de sistemas.

Acidente Vascular Cerebral (AVC). As sessões começaram na última segunda-feira (24) e demoram oito dias. Serão utilizadas 10 bolsas de sangue por sessão, de acordo com informações da equipe médica para a família. Marcos explicou que os médicos disseram que a doença é grave e ela pode ter complicações caso não passe pelo procedimento, como sangramento ou até um. As sessões começaram na última segunda-feira (24) e demoram oito dias. Serão utilizadas 10 bolsas de sangue por sessão, de acordo com informações da equipe médica para a família.

Shopping Boulevard, na Praia do Canto, em Vitória. É necessário ter sangue O+, O- ou AB+. Quem quiser mais informações pode ligar no número (27) 3029-8050. As doações de sangue devem ser feitas na Unihemo, que fica na Reta da Penha, número 520, próximo aoBoulevard, na, em. É necessário ter sangue O+, O- ou AB+. Quem quiser mais informações pode ligar no número (27) 3029-8050.

DOENÇA RARA

A púrpura é uma doença rara, segundo a médica que cuida de Helenize, a hematologista Aline de Araújo Dórea. Segundo ela, a púrpura não tem um fator específico, mas ocorre por uma alteração na coagulação foi sangue que leva a formação de microcoágulos na circulação.

Geralmente não são identificados fatores de riscos, mas pode ocorrer após diarreia aguda (ela teve), uso de algumas medicações e durante a gravidez. A doença leva à queda na contagem de plaquetas (células do sangue responsáveis pela coagulação). Leva também à anemia, que ocorre pela fragmentação dos glóbulos vermelhos na microcirculação devido a presença desses coágulos, explicou.

A doença pode levar a sangramentos e outras manifestações renais e neurológicas, de acordo com a médica - algo que não aconteceu com Helenize. Segundo ela, o quatro da fisioterapeuta é delicado e existem riscos, mas não apresenta complicações mais graves.