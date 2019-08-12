Findes prevê prejuízo de R$ 410 milhões com greve dos rodoviários

Os ônibus da Viação Grande Vitória não saíram da garagem. Do lado de fora, pontos de ônibus cheios Crédito: Fernando Madeira

paralisação dos rodoviários no formato em que se apresenta. A entidade prevê prejuízos de R$ 410 milhões por dia com a ausência de funcionários em seus postos de trabalho. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (12), que repudia ano formato em que se apresenta. A entidade prevê prejuízos de R$ 410 milhões por dia com a ausência de funcionários em seus postos de trabalho.

De acordo com a Federação, os 500 mil trabalhadores que estão impedidos de chegar aos locais de trabalho afetam profundamente a produção industrial no Estado.

Na manhã desta segunda, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que 500 mil passageiros foram afetados pela greve.

A Findes manifestou ainda preocupação com os prejuízos para a indústria e para o comércio, que podem prejudicar ainda mais trabalhadores, "em um país que luta para superar a crise econômica, e 12 milhões de pessoas estão desempregadas".

A Findes definiu a paralisação como "movimento ilegal e despropositado" e uma "afronta à população capixaba e ao Brasil que quer dar certo". A entidade se solidarizou com a população e destacou que "espera uma ação rápida dos Poderes Constituídos para encerrar o movimento".

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

"A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) repudia a greve dos rodoviários, que ao não manter no mínimo 75% da frota de ônibus em circulação, como determinado pela Justiça, desrespeita o direito de ir e vir do cidadão, garantido pela constituição. Trata-se de um claro ato de desrespeito e desafio à decisão do Poder Judiciário.

Uma paralisação do serviço de transporte coletivo com adesão de 95%, segundo o próprio presidente do Sindirodoviários, traz o questionamento sobre o Direito de Greve, que certamente deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho. Pelo menos 500 mil trabalhadores, de acordo com a Ceturb, estão impedidos de chegar aos seus postos de trabalho, o que afeta profundamente a produção da indústria, cujo faturamento por dia útil gira em torno de R$ 410 milhões.