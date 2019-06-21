Final de semana será de temperaturas amenas no Espírito Santo

Previsão de temperaturas amenas para o final de semana Crédito: Fernando Madeira

No sábado (22), a previsão se confirma com a manutenção das temperaturas amenas. Na Grande Vitória, a previsão é de chuva e a temperatura deve variar entre 16ºC e 27ºC. Nas áreas altas das regiões Serrana e Sul, as temperaturas podem chegar aos 8ºC, atingindo o menor registro do Espírito Santo.

O sol volta a predominar apenas na segunda-feira (24), dia em que a temperatura volta a aumentar em todas as regiões capixabas.

ESTAÇÃO DE POUCA CHUVA

O inverno do Espírito Santo será, de forma geral, de tempo seco, em virtude da presença do fenômeno El Niño, que irá desviar as frentes frias para o mar. A queda de temperatura, comum no inverno, não será tão marcante, segundo a meteorologista do Instituto Climatempo, Aline Tochio.