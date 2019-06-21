Final de semana será de temperaturas amenas no Espírito Santo

Com a chegada do inverno nesta sexta-feira (21), os capixabas podem esperar mudanças nas condições de tempo no Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chegada de uma frente fria traz nuvens e chuva nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória e as temperaturas diminuem em todo o Espírito Santo.
No sábado (22), a previsão se confirma com a manutenção das temperaturas amenas. Na Grande Vitória, a previsão é de chuva e a temperatura deve variar entre 16ºC e 27ºC. Nas áreas altas das regiões Serrana e Sul, as temperaturas podem chegar aos 8ºC, atingindo o menor registro do Espírito Santo.
O sol volta a predominar apenas na segunda-feira (24), dia em que a temperatura volta a aumentar em todas as regiões capixabas.
ESTAÇÃO DE POUCA CHUVA
O inverno do Espírito Santo será, de forma geral, de tempo seco, em virtude da presença do fenômeno El Niño, que irá desviar as frentes frias para o mar. A queda de temperatura, comum no inverno, não será tão marcante, segundo a meteorologista do Instituto Climatempo, Aline Tochio.
Para esta sexta-feira (21), início do Inverno, a previsão é de um dia mais frio e com chuva. Em Venda Nova do Imigrante, a temperatura pela manhã chegou a mínima a 13º. A frente fria que chega com o inverno permanece no Estado até domingo (23).