Final de semana pode ser de temporal no Espírito Santo

A semana inteira foi de sol forte e muito calor em toda a Grande Vitória. Muitos capixabas devem estar planejando ir à praia no final de semana, mas, segundo o instituto Climatempo, pode "não rolar". É que um temporal está previsto para chegar no Espírito Santo, e ele deve ficar no Estado até domingo (2).
O risco de temporais em toda a Região Sudeste do país aumenta já a partir desta sexta-feira (28). Uma forte área de baixa pressão atmosférica vai avançar sobre a região, estimulando ainda mais a formação de grandes nuvens carregadas, com potencial para provocar chuva forte, raios e ventania.
Na sexta (30), o Climatempo reforça que podem ocorrer pancadas de chuva no sul do Estado. Já durante o sábado (1º), o sol deve aparecer com força pela manhã, mas, a tarde e a noite, há risco de fortes pancadas de chuva.
A instabilidade vai permanecer no Espírito Santo já no domingo (2), por conta de nuvens carregadas que sairão de São Paulo. Também há risco de temporal para o longo do dia.