Final de semana deve ter queda brusca de temperatura e possível geada no ES

No decorrer desta sexta-feira (5), a passagem de uma frente fria provoca mudança na condição do tempo em praticamente todo o ES. Apesar disso, o Climatempo explica que a tarde deve ter temperaturas altas e muito calor

Publicado em 5 de julho de 2019 às 14:25 - Atualizado há 6 anos

A temperatura deve cair 10°C de sexta-feira (5) para sábado (6) em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Apesar do forte calor dos últimos dias, uma queda brusca de temperatura é esperada para este sábado (6) no Espírito Santo. De acordo com dados do Climatempo, a temperatura deve cair 10°C de sexta (04) para sábado e esfriar ainda mais até domingo, quando a mínima esperada para Vitória é de 17°C.

O fenômeno, segundo explica o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é devido à aproximação de uma massa de ar polar que também deverá causar muita nebulosidade e chuvas pelo Espírito Santo.

Ainda de acordo com a previsão do Incaper, no decorrer desta sexta-feira (5) a passagem de uma frente fria provoca mudança na condição do tempo em praticamente todo o ES. Apesar disso, o Climatempo explica que a tarde deve ter temperaturas altas e muito calor.

Ainda nesta sexta, na Região Sul, há possibilidade de chuviscos ou chuva fraca à noite, mas não há previsão de chuva para as demais áreas. Na metade norte, a nebulosidade deve aumentar entre o fim da tarde e a noite. O vento deve ser moderado no litoral norte em alguns momentos, já no litoral sul pode ter vento moderado à noite.

A máxima esperada para esta sexta-feira em Vitória é de 33°C e mínima de 19°C.

No sábado (6), com forte queda de temperatura no Espírito Santo devido à aproximação de uma massa de ar polar, o tempo terá muita nebulosidade e há possibilidade de chuviscos em alguns pontos do Estado. O vento sopra de moderada a forte intensidade em alguns momentos no litoral capixaba e o mar pode ficar agitado em algumas praias.

Neste sábado, a temperatura máxima prevista é de 23°C, registrando queda de 10°C na temperatura, e mínima prevista de 18°C.

Já o domingo (7) pode ser de temperaturas baixas no Espírito Santo ainda por conta da atuação da massa de ar polar. Ocorre mais variação de nuvens na metade norte e pouca nebulosidade se forma sobre a metade sul do estado. Não há expectativa de chuva, mas é possível a formação de geada ao amanhecer em alguns dos pontos mais altos, principalmente na região das montanhas capixabas. Em algumas praias, vento de até moderada intensidade e o mar fica agitado.

A temperatura máxima domingo é ainda menor que a esperada no sábado, com previsão de 22°C de máxima e mínima de 17°C.





