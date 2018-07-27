Final de semana deve ser ensolarado e sem chuva em todo o ES

Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado

Depois de uma frente fria que trouxe chuva e até o registro de, a temperatura deve esquentar no Espírito Santo, pelo menos no final de semana, como afirma o Climatempo.

O tempo começou a esquentar ainda nesta quinta (26) e não há previsão de chuva até domingo (29). Nesta sexta-feira (27), o sol predomina no Estado e as temperaturas devem subir cada vez mais. A temperatura hoje pode variar entre 16°C e 28°C.