Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do Tempo

Final de semana deve ser ensolarado e sem chuva em todo o ES

Após o frio intenso no começo da semana, o Climatempo afirma que a previsão é de sol e tempo quente até domingo (29)

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 12:42
Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado Crédito: Reprodução/Web
Depois de uma frente fria que trouxe chuva e até o registro de tarde mais fria do ano para Vitória, a temperatura deve esquentar no Espírito Santo, pelo menos no final de semana, como afirma o Climatempo.
O tempo começou a esquentar ainda nesta quinta (26) e não há previsão de chuva até domingo (29). Nesta sexta-feira (27), o sol predomina no Estado e as temperaturas devem subir cada vez mais. A temperatura hoje pode variar entre 16°C e 28°C.
Neste sábado (28) e domingo (29), o tempo deve se manter firme com sol e ar seco. Apenas no começo da semana que vem há previsão da chegada de novas áreas de instabilidade. A temperatura pode variar entre 17ºC e 30°C.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados