Final de semana deve ser ensolarado e sem chuva em todo o ES

Depois de uma frente fria que trouxe chuva e até o registro de tarde mais fria do ano para Vitória, a temperatura deve esquentar no Espírito Santo, pelo menos no final de semana, como afirma o Climatempo.
O tempo começou a esquentar ainda nesta quinta (26) e não há previsão de chuva até domingo (29). Nesta sexta-feira (27), o sol predomina no Estado e as temperaturas devem subir cada vez mais. A temperatura hoje pode variar entre 16°C e 28°C.
Neste sábado (28) e domingo (29), o tempo deve se manter firme com sol e ar seco. Apenas no começo da semana que vem há previsão da chegada de novas áreas de instabilidade. A temperatura pode variar entre 17ºC e 30°C.