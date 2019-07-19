Frio continua

Final de semana deve ser de chuva e ventania em todo ES

A sensação de frio permanece durante o final de semana, que pode ter temperatura máxima variando de 24°C a 26°C na Capital, até domingo (21)

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

O final de semana no Espírito Santo deve ser marcado por chuvas fracas, ventos fortes e mar agitado, com alerta de ressaca. De acordo com a previsão do Climatempo, ventos úmidos que sopram do mar em direção a costa ajudam a espalhar nuvens pelo Estado, inclusive em Vitória, e devem causar chuvas ao longo do dia, além do vento, que pode ter rajadas de até 50km/h.

A sensação de frio permanece durante o final de semana, que pode ter temperatura máxima variando de 24°C a 26°C na Capital, até domingo (21). Essa temperatura está associada aos ventos frios que sopram do mar em direção ao continente e a grande cobertura de nuvens sobre o ES, que dificulta que o sol apareça com mais força.

Para o final de semana, cidades que fazem divisa com Minas Gerais devem ter alta concentração de umidade, mas períodos de sol ao longo do dia, sem previsão de chuva. Em todo o ES, a sensação de frio é provocada pelo tempo muito nublado e ventos, que sopram em direção ao continente.

FIM DE SEMANA

A umidade marítima vai colaborar para formação de nuvens e a ocorrência de chuva durante os próximos dias, no Espírito Santo. Até o próximo domingo (21), a nebulosidade se espalha por todo Estado, provocando chuva fraca e frequente em vários momentos do dia, principalmente na faixa leste, onde está a Grande Vitória. Os volumes de chuva podem acumular até 30 milímetros em várias localidades.

