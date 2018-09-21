Final de semana de sol entre nuvens e chuvas isoladas no Espírito Santo

Após uma semana instável para marcar o fim do inverno deste ano, o final de semana em que chega a primavera deverá ter sol entre nuvens e algumas pancadas de chuva, como ressalta o Instituto Climatempo.
Para este sábado (22), Vitória pode ter chuva principalmente durante a madrugada e no período da manhã. Depois o sol aparece entre nuvens e há previsão de chuvas isoladas. A temperatura máxima para a Capital pode chegar a 26°C com mínima de 22°C.
No domingo (23), o dia começa com muitas nuvens em Vitória, mas ainda no decorrer da manhã o sol aparece e a temperatura sobe. Pancadas de chuva passageiras são previstas apenas para São Mateus. Máxima esperada é de 27°C e, a mínima, de 21°C.
Já na primeira segunda-feira (24) da primavera, o sol predomina em todas as regiões do Espírito Santo e faz calor. Para Vitória, a máxima é de 26° e, a mínima, de 21°C.