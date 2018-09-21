Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Final de semana de sol entre nuvens e chuvas isoladas no Espírito Santo
Previsão do Tempo

Final de semana de sol entre nuvens e chuvas isoladas no Espírito Santo

Segundo o Climatempo, algumas pancadas de chuva podem acontecer em Vitória de forma isolada, mas o tempo deve seguir abafado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 15:21

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 15:21

Final de semana deve ser de sol entre nuvens neste fim de semana Crédito: Reprodução/Pixabay
Após uma semana instável para marcar o fim do inverno deste ano, o final de semana em que chega a primavera deverá ter sol entre nuvens e algumas pancadas de chuva, como ressalta o Instituto Climatempo.
Para este sábado (22), Vitória pode ter chuva principalmente durante a madrugada e no período da manhã. Depois o sol aparece entre nuvens e há previsão de chuvas isoladas. A temperatura máxima para a Capital pode chegar a 26°C com mínima de 22°C.
No domingo (23), o dia começa com muitas nuvens em Vitória, mas ainda no decorrer da manhã o sol aparece e a temperatura sobe. Pancadas de chuva passageiras são previstas apenas para São Mateus. Máxima esperada é de 27°C e, a mínima, de 21°C.
Já na primeira segunda-feira (24) da primavera, o sol predomina em todas as regiões do Espírito Santo e faz calor. Para Vitória, a máxima é de 26° e, a mínima, de 21°C.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela 1ª vez, Festa da Penha terá espetáculo com 150 drones
Imagem de destaque
Diesel mais caro: o impacto do "não" das grandes distribuidoras no ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados