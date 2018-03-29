Final de semana da Páscoa será de sol em todo o Espírito Santo

Domingo de Páscoa será de sol em todo ES Crédito: Fernando Madeira

É bom separar o espaço na geladeira, senão os ovos de Páscoa vão derreter! O final de semana deve ser de sol e calor em todo o Estado. O tempo só deve ficar instável na região Norte, mas uma massa de ar seco mantém o tempo firme nas demais regiões, com informa o instituto Climatempo. Confira a previsão completa.

Nesta sexta-feira (30), o sol deve aparecer forte por todo Espírito Santo. Na Grande Vitória pode chover rapidamente no período da tarde, e áreas de instabilidade deixam o tempo propício à pancadas de chuva na região Norte do Estado. A temperatura pode variar de 30°C à mínima de 22°C.