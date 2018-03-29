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Previsão do Tempo

Final de semana da Páscoa será de sol em todo o Espírito Santo

Na Grande Vitória, há previsão de pancadas rápidas de chuva no período da tarde para esta sexta-feira (30). Confira a previsão completa

Publicado em 29 de Março de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 18:14
Domingo de Páscoa será de sol em todo ES Crédito: Fernando Madeira
É bom separar o espaço na geladeira, senão os ovos de Páscoa vão derreter! O final de semana deve ser de sol e calor em todo o Estado. O tempo só deve ficar instável na região Norte, mas uma massa de ar seco mantém o tempo firme nas demais regiões, com informa o instituto Climatempo. Confira a previsão completa.
Nesta sexta-feira (30), o sol deve aparecer forte por todo Espírito Santo. Na Grande Vitória pode chover rapidamente no período da tarde, e áreas de instabilidade deixam o tempo propício à pancadas de chuva na região Norte do Estado. A temperatura pode variar de 30°C à mínima de 22°C.
Para o sábado (31), uma massa de ar seco mantém o tempo firme e ensolarado no Estado inteiro. E no domingo (1°) de Páscoa também não há previsão de chuva. A temperatura para o final de semana pode variar da máxima de 32°C à mínima de 21°C.

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