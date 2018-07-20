Final de semana com sol no Espírito Santo

Vista aérea de Vitória Crédito: Marcelo Prest

O sol tem predominado pelo Espírito Santo nos últimos dias. E a previsão do Climatempo para o final de semana também mostra que o tempo quente irá permanecer. No entanto, o calor tem os dias contados por causa de uma mudança na intensidade dos ventos que pode trazer chuva para alguns locais do ES.

Neste sábado (21), o sol predomina e o céu fica aberto. O dia será quente, com temperatura máxima de 31°C. A mínima pode chegar a 17°C. Já no domingo (22), o Norte capixaba tem previsão de chuva passageira por conta de ventos marítimos que chegam ao Estado. As demais áreas continuam com tempo ensolarado e seco.