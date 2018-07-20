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Previsão do Tempo

Final de semana com sol no Espírito Santo

Há previsão de mudança no clima apenas para o início da próxima semana. Sábado (21) e domingo (22) devem ser de sol e tempo seco

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 13:56
Vista aérea de Vitória Crédito: Marcelo Prest
O sol tem predominado pelo Espírito Santo nos últimos dias. E a previsão do Climatempo para o final de semana também mostra que o tempo quente irá permanecer. No entanto, o calor tem os dias contados por causa de uma mudança na intensidade dos ventos que pode trazer chuva para alguns locais do ES. 
Neste sábado (21), o sol predomina e o céu fica aberto. O dia será quente, com temperatura máxima de 31°C. A mínima pode chegar a 17°C. Já no domingo (22), o Norte capixaba tem previsão de chuva passageira por conta de ventos marítimos que chegam ao Estado. As demais áreas continuam com tempo ensolarado e seco.
A maior mudança, segundo o Climatempo, está prevista para o início da próxima semana. Já na segunda-feira (23), os ventos se intensificam e trazem umidade e nebulosidade, também podendo chover a qualquer momento principalmente na região Norte. A Grande Vitória ainda terá sol e possibilidade de chuva fraca entre a tarde e a noite.

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