Fim de semana terá sol no ES, mas frente fria deve chegar na segunda

Sol deve prevalecer neste final de semana no ES Crédito: Bernardo Coutinho

Climatempo, o sol deve predominar pelo menos até domingo (2) em todas as regiões do Espírito Santo. Mas há previsão de chegada de uma nova frente fria no início da próxima semana. Após uma semana de tempo frio e chuva, o tempo no final de semana pode esquentar. De acordo com o, o sol deve predominar pelo menos até domingo (2) em todas as regiões do Espírito Santo. Mas há previsão de chegada de uma nova frente fria no início da próxima semana.

Para sexta (31) e sábado (1º), o sol aparece e deve fazer calor em todo o Estado. A temperatura máxima esperada é de 30°C e a mínima pode chegar a 20°C.

Já no domingo (2), mesmo com sol forte, será possível perceber a mudança nos ventos, que irão soprar com mais força já anunciando a chegada da frente fria. A máxima esperada é de 30°C e mínima de 20°C.

FRENTE FRIA CHEGA NA SEGUNDA

De acordo com a previsão do Climatempo, o tempo deve mudar a partir de segunda-feira (3) no Sul do ES com a aproximação de uma nova frente fria.

Para as cidades que fazem divisa com o Rio de Janeiro, há expectativa de pancadas de chuva com raios na segunda, mas na Capital a temperatura ainda deve ser alta, com máxima esperada de 32°C.

Mas com o deslocamento deste sistema do Sul, na terça-feira (4) o tempo ficará instável na maior parte do território capixaba, inclusive Vitória, com possibilidade de chuva a qualquer momento.