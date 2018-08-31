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Previsão do Tempo

Fim de semana terá sol no ES, mas frente fria deve chegar na segunda

Segundo o Climatempo, o sol deve aparecer forte em Vitória até segunda, quando uma frente fria chega do Sul e pode causar chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 14:51

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 14:51

Sol deve prevalecer neste final de semana no ES Crédito: Bernardo Coutinho
Após uma semana de tempo frio e chuva, o tempo no final de semana pode esquentar. De acordo com o Climatempo, o sol deve predominar pelo menos até domingo (2) em todas as regiões do Espírito Santo. Mas há previsão de chegada de uma nova frente fria no início da próxima semana.
Para sexta (31) e sábado (1º), o sol aparece e deve fazer calor em todo o Estado. A temperatura máxima esperada é de 30°C e a mínima pode chegar a 20°C.
Já no domingo (2), mesmo com sol forte, será possível perceber a mudança nos ventos, que irão soprar com mais força já anunciando a chegada da frente fria. A máxima esperada é de 30°C e mínima de 20°C.
FRENTE FRIA CHEGA NA SEGUNDA
De acordo com a previsão do Climatempo, o tempo deve mudar a partir de segunda-feira (3) no Sul do ES com a aproximação de uma nova frente fria.
> Vale não paga multa ambiental e vai para a dívida ativa do ES
Para as cidades que fazem divisa com o Rio de Janeiro, há expectativa de pancadas de chuva com raios na segunda, mas na Capital a temperatura ainda deve ser alta, com máxima esperada de 32°C.
Mas com o deslocamento deste sistema do Sul, na terça-feira (4) o tempo ficará instável na maior parte do território capixaba, inclusive Vitória, com possibilidade de chuva a qualquer momento.
 

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