Fim de semana do Dia dos Pais deve ser de sol no ES

será neste domingo (11) e, de acordo com a previsão do tempo do, já dá para agendar um programa ao ar livre sem precisar se preocupar se vai chover na data. O instituto aponta que o final de semana em que o dia é comemorado deve ser de sol no

Questionada pela reportagem do, a meteorologista Josélia Pegorim pontuou que, no sábado (10), muitas nuvens devem pairar sobre odo Espírito Santo, e pode chover de forma fraca apenas na região de São Mateus.

Já nas demais áreas do Estado e principalmente em, o dia deve amanhecer com sol entre nuvens e, já a partir da tarde, o sol brilha forte, faz calor e a chuva não deve aparecer.

Já no Dia dos Pais de fato, no domingo (11), o dia deve começar com poucas nuvens no céu em várias localidades do Estado, mas o sol pode aparecer ao longo de todo o dia. Também deve fazer calor no Espírito Santo e não há previsão de chuva. A máxima deve ser de 29ºC no final de semana.