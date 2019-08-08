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Previsão do tempo

Fim de semana do Dia dos Pais deve ser de sol no ES

Climatempo pontuou que pode chover de forma fraca somente na região de São Mateus; nas demais áreas, o sol deve brilhar forte

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 16:05
Previsão para final de semana do Dia dos Pais é de sol Crédito: Rodrygo Mendes
O Dia dos Pais será neste domingo (11) e, de acordo com a previsão do tempo do Instituto Climatempo, já dá para agendar um programa ao ar livre sem precisar se preocupar se vai chover na data. O instituto aponta que o final de semana em que o dia é comemorado deve ser de sol no Espírito Santo.
Sábado
Questionada pela reportagem do Gazeta Online, a meteorologista Josélia Pegorim pontuou que, no sábado (10), muitas nuvens devem pairar sobre o Norte do Espírito Santo, e pode chover de forma fraca apenas na região de São Mateus.
Já nas demais áreas do Estado e principalmente em Vitória, o dia deve amanhecer com sol entre nuvens e, já a partir da tarde, o sol brilha forte, faz calor e a chuva não deve aparecer.
Domingo
Já no Dia dos Pais de fato, no domingo (11), o dia deve começar com poucas nuvens no céu em várias localidades do Estado, mas o sol pode aparecer ao longo de todo o dia. Também deve fazer calor no Espírito Santo e não há previsão de chuva. A máxima deve ser de 29ºC no final de semana.

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