Fim de semana de muito sol e calor no Espírito Santo

Jovem se refresca na baia de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os capixabas que pretendem curtir o último fim de semana da primavera em uma das praias do litoral do Estado podem ficar despreocupados. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva nessa região neste sábado (15) e domingo (16).

No entanto, o órgão prevê algumas pancadas de chuva para o interior do Estado. O forte aquecimento deve provocar precipitações localizadas e de curta duração, mas que podem vir acompanhadas de raios e até granizo.

Segundo o Incaper, neste sábado (15), o ar seco associado à um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens sobre o Espírito Santo. Nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, inclusive na região metropolitana. As temperaturas seguem elevadas e o vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano. Na Grande Vitória, a temperatura pode chegar a 35º C. Já na Região Sul, a máxima é de 36º C.