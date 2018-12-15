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Fim de semana de muito sol e calor no Espírito Santo

O forte calor pode provocar algumas pancadas de chuva rápidas no interior do Estado

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 21:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 21:27
Jovem se refresca na baia de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os capixabas que pretendem curtir o último fim de semana da primavera em uma das praias do litoral do Estado podem ficar despreocupados. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva nessa região neste sábado (15) e domingo (16). 
No entanto, o órgão prevê algumas pancadas de chuva para o interior do Estado.  O forte aquecimento deve provocar precipitações localizadas e de curta duração, mas que podem vir acompanhadas de raios e até granizo.
> Capixaba registra chuva de meteoros no céu de Vitória
Segundo o Incaper, neste sábado (15), o ar seco associado à um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens sobre o Espírito Santo. Nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, inclusive na região metropolitana. As temperaturas seguem elevadas e o vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano. Na Grande Vitória, a temperatura pode chegar a 35º C. Já na Região Sul, a máxima é de 36º C.
> Confira dicas de drinques refrescantes para curtir o verão
O domingo também será de tempo aberto no Espírito Santo. A mínima na Grande Vitória é de 22° C e a máxima de 35º C. Na região Sul, a máxima chega a 36º C.

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