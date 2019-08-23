Fim de semana de chuva em todo litoral do ES

Quem estava esperando o fim de semana para curtir uma praia pode ter que mudar os planos. Isso porque, segundo a meteorologia, a previsão é de chuva para todo o litoral do Espírito Santo.
O Leste do Estado é o mais afetado pelas chuvas fortes. A Região Serrana é o local onde a temperatura mínima será mais baixa, com 11 °C nas áreas altas. Já em relação a máxima, a previsão é que aconteça em Mantenópolis e Alto Rio Novo, na Região Noroeste, medindo de 29 °C.
CHUVA
De acordo com o Instituto Clima Tempo, uma grande infiltração de umidade marítima ainda é ocorre sobre todo o estado do Espírito santo nesta sexta-feira (23), alimentando a formação de muitas nuvens. Além do litoral leste, região mais afetada, toda a Grande Vitória está sujeita a chuva.
FIM DE SEMANA
O Clima Tempo afirma, ainda, que o fim de semana promete ser muito úmido no Espírito Santo. O leste capixaba neste sábado pode ter chuva forte, principalmente o litoral.
O sábado será nublado em todo o estado. A Região Serrana é o local onde a temperatura mínima será mais baixa, com 11 °C nas áreas altas. As máximas do dia estão prevista para Grande Vitória, Região Sul e Noroeste, ambas apontando 27°.
Já para o domingo, a previsão é de céu com bastante nuvens e um pouco chuva fraca para o Espírito Santo. A Região Serrana é onde a meteorologia prevê temperatura mínima será mais baixa, com 12 °C nas áreas altas. A previsão é que a máxima do dia aconteça em Mantenópolis e Alto Rio Novo, na Região Noroeste, com máxima de 29 °C.