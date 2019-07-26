Home
Fim de semana com previsão de chuva no ES

A temperatura ainda não deve voltar à casa dos 30°C na Grande Vitória

Gazeta Online

Michelli Boza

Analista de Distribuição / [email protected]

Publicado em 26 de julho de 2019 às 15:18

 - Atualizado há 6 anos

Tempo nublado em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Vanildo Pires de Souza

Os dias ainda têm amanhecido frescos e no final de semana isso não deve mudar muito. O sol deve aparecer em todo Espírito Santo e, segundo o Climatempo, a circulação dos ventos que sopram do mar ajudam a espalhar nebulosidade. Também de acordo com a previsão do Incaper, há previsão de pancadas rápidas para algumas regiões do ES. A temperatura ainda não deve voltar à casa dos 30°C na Grande Vitória.

Nesta sexta-feira (26), algumas nuvens se formam e são esperadas pancadas esparsas, em alguns momentos, nas regiões Nordeste, Norte e trechos do Noroeste do Estado. Nas demais áreas não há expectativa de chuva. Em Vitória, a máxima esperada é de 27°C e a mínima, 17°C.

No sábado (27), sol entre nuvens e chuvas esparsas em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e trechos do Noroeste do Estado. As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. A temperatura aumenta um pouco neste dia e na Grande Vitória, o sol predomina, sem previsão de chuva. A máxima esperada é de 28° C e a mínima, 16°C.

Domingo (28) de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos, nas regiões Norte, Nordeste e trechos do Noroeste. Nas demais áreas o sol predomina e a temperatura aumenta, sem previsão de chuva. A máxima esperada é de 28°C e a mínima deve ser de 17°C.

