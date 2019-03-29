Filhos de detentas ganham ensaio fotográfico em presídio do ES

Ensaio fotográfico "Da gestão para a vida" em que as mães posaram para as fotos com os bebês Crédito: Luana Andrioli e Carla Nogueira

Cariacica (CPFC). Toda mãe tem a vontade e o sonho de fazer um belo registro fotográfico dos primeiros meses de vida de um filho — e, por mais que seja em uma realidade diferente, fotógrafas voluntárias conseguiram eternizar estes momentos de quatro detentas que cumprem pena no Centro Prisional Feminino de(CPFC).

A ideia é de um projeto antigo, denominado "Da gestão para a vida" e, de acordo com Graciele Sonegheti Fraga, diretora do CPFC, a iniciativa surgiu porque os bebês que ficam na companhia das mães detentas, não têm nenhum registro de vida dos seis meses — período da amamentação. Após isso, é determinada a guarda provisória para alguém da família: avó, tia, entre outros.

"Muita criança, quando cresce, pergunta: 'Mãe, cadê minha foto de quando eu era bebê?'. A partir disto, pensamos em fazer algo relacionado e se tornou profissional, porque conseguimos voluntários". Apesar do lindo gesto, Gracieli diz que o trabalho tem recebido muitas críticas.

Muitas pessoas têm criticado o trabalho justamente por ser com detentas, mas estamos fazendo o que podemos para melhorar a condição de vida dessas pessoas, trazer humanidade e socializar e dar, principalmente no caso dos bebês, essa possibilidade de registro de vida

Os quatro bebês — João Pedro, de dois meses; Enzo, de três; Manu, de cinco; e Jesus, de sete — ficam em um alojamento materno-infantil do presídio com as mães. Como elas cumprem pena com regime fechado, têm o direito de ficar em um local preparado com berços, camas e brinquedos na companhia dos filhos, pelo período de amamentação. O resultado do ensaio foi este: cenários fofos e até fantasias infantis feitas de crochê. As famílias dessas mães vão receber as fotos em um CD.

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POSICIONAMENTO E RESPEITO

Gracieli comentou com a reportagem do Gazeta Online que a principal ideia de quem tem acesso e trabalha perto dessas mulheres é servir de exemplo.