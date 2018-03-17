Filho de idoso de 104 anos que morreu desabafa: 'foi um descaso'

O idoso ficou internado na UPA de Carapina, na Serra Crédito: Arquivo

morte do pai, de 104 anos, aconteceu devido ao descaso do poder público. Desde sexta-feira (9), Faustino estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Carapina, e esperava ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que não aconteceu. O filho do idoso Faustino Reis, Pedro Reis, comentou que a, de 104 anos, aconteceu devido ao descaso do poder público. Desde sexta-feira (9), Faustino estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Carapina, e esperava ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que não aconteceu.

Pedro mora em Minas Gerais e veio ao Estado para cuidar do pai. Ele comentou que, para a idade de Faustino, ficar internado em uma UPA não era a melhor decisão. Pedro relatou ainda que a irmã dele procurou pela segunda vez a Defensoria Pública para tentar uma vaga na UTI. Porém, no momento em que ela estava lutando pela saúde do pai, acabou recebendo a notícia da morte do idoso.

"Isso é um descaso. Hoje mesmo, na hora que ele faleceu minha irmã estava na Defensoria para tentar conseguir a transferência, mas acabou não dando tempo. Essa repercussão é boa, eu agradeço muito. Não deu tempo de ajudar ele, mas assim ajuda outras pessoas", desabafa Pedro.

A família aguarda a liberação do corpo e preferiu não compartilhar as informações sobre o velório e enterro para que o momento seja dividido apenas com familiares e amigos.

O idoso Faustino Reis, de 104 anos, esperou por oito dias uma vaga em uma UTI do Estado Crédito: Arquivo Pessoal

LIMINAR

O Ministério Público procurou o Gazeta Online, na tarde deste sábado (17), para informar que a liminar que determinava a transferência de Faustino para a UTI foi deferida e seria entregue à família no momento em que a filha recebeu a informação do falecimento do idoso. A família não chegou a ter conhecimento sobre a determinação.

Procurada para comentar o caso, a Sesa informou, por meio de nota, que lamenta a morte do paciente e esclarece que na noite desta sexta-feira (16) providenciou a vaga de enfermaria para internação do senhor Faustino, conforme tinha sido solicitado. A secretaria reforçou que a UPA, no entanto, não realizou a transferência nem sinalizou a necessidade de apoio para transferir o paciente.