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Saúde

Filho de idoso de 104 anos que morreu desabafa: 'foi um descaso'

Pedro Reis, filho de Faustino, afirma que a irmã estava na Defensoria Pública pela segunda vez, quando recebeu a notícia da morte do pai

Publicado em 17 de Março de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 20:56
O idoso ficou internado na UPA de Carapina, na Serra Crédito: Arquivo
O filho do idoso Faustino Reis, Pedro Reis, comentou que a morte do pai, de 104 anos, aconteceu devido ao descaso do poder público. Desde sexta-feira (9), Faustino estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Carapina, e esperava ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que não aconteceu.
Pedro mora em Minas Gerais e veio ao Estado para cuidar do pai. Ele comentou que, para a idade de Faustino, ficar internado em uma UPA não era a melhor decisão. Pedro relatou ainda que a irmã dele procurou pela segunda vez a Defensoria Pública para tentar uma vaga na UTI. Porém, no momento em que ela estava lutando pela saúde do pai, acabou recebendo a notícia da morte do idoso.
"Isso é um descaso. Hoje mesmo, na hora que ele faleceu minha irmã estava na Defensoria para tentar conseguir a transferência, mas acabou não dando tempo. Essa repercussão é boa, eu agradeço muito. Não deu tempo de ajudar ele, mas assim ajuda outras pessoas", desabafa Pedro.
A família aguarda a liberação do corpo e preferiu não compartilhar as informações sobre o velório e enterro para que o momento seja dividido apenas com familiares e amigos.
O idoso Faustino Reis, de 104 anos, esperou por oito dias uma vaga em uma UTI do Estado Crédito: Arquivo Pessoal
LIMINAR
O Ministério Público procurou o Gazeta Online, na tarde deste sábado (17), para informar que a liminar que determinava a transferência de Faustino para a UTI foi deferida e seria entregue à família no momento em que a filha recebeu a informação do falecimento do idoso. A família não chegou a ter conhecimento sobre a determinação.
Procurada para comentar o caso, a Sesa informou, por meio de nota, que lamenta a morte do paciente e esclarece que na noite desta sexta-feira (16) providenciou a vaga de enfermaria para internação do senhor Faustino, conforme tinha sido solicitado. A secretaria reforçou que a UPA, no entanto, não realizou a transferência nem sinalizou a necessidade de apoio para transferir o paciente.
Ainda de acordo com a nota, na manhã deste sábado (17), a UPA modificou a solicitação da vaga para UTI. Sendo assim, a Central de Regulação de Internação estava buscando o leito que atendesse à necessidade do paciente.

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