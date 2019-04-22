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Devoção

Fiéis esperam chegada da Padroeira do Estado em São Pedro

Santa será recebida no bairro pela primeira vez após procissão marítima

Publicado em 

22 abr 2019 às 00:34

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 00:34

Alba Valéria, Maria da Conceição, Neucelina, Laura e Dulce fazem parte da comunidade que vai receber imagem Crédito: Marcelo Prest
Pela primeira vez, a imagem de Nossa Senhora da Penha, Padroeira do Estado, vai atracar no píer da Ilha das Caieiras, em Vitória, e será recebida com festa e missa pelos moradores de São Pedro. Isso vai acontecer no próximo sábado, dia 27, logo após a procissão marítima que vai levar a imagem da santa pela Baía de Vitória. A previsão é que a imagem chegue ao local por volta das 11h20.
> A programação da Festa da Penha 2019
No reduto das desfiadeiras, será celebrada uma missa na igreja Nossa Senhora da Conceição. Até 2015, a imagem saía do píer da Ilha das Caieiras para participar da procissão. Desde essa data, a representação de Nossa Senhora da Penha não visita o bairro.
Neste ano, a comunidade vai matar a saudade de ter a imagem por perto, além de estrear um novo percurso da procissão marítima. O cortejo que levará a imagem até a Ilha das Caieiras partirá às 10h da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo.
Na comunidade, o clima é de festa e expectativa. Os fiéis destacam que essa programação durante a Festa da Penha valoriza os pescadores e as desfiadeiras que moram lá.
“Nossa igreja ser contemplada durante a Festa da Penha é uma forma de valorizar a nossa comunidade de pescadores e desfiadeiras que têm tanta fé na Padroeira do Estado”, afirma Aline Lopes da Silva, uma das organizadoras do evento.
Outro detalhe faz o evento ser ainda mais especial: a comunidade Nossa Senhora da Conceição é a mais antiga da Arquidiocese de Vitória. A aposentada Dulce Correa da Silva, 65 anos, lembra que quando a mãe dela chegou à Ilha das Caieiras, em 1935, a igreja já estava lá.
“Minha mãe chegou ao bairro em 1935 com quatro anos de vida, e a comunidade já estava aqui. Hoje ela está com 88 anos”, conta, com orgulho.
Segundo informações do site oficial da Arquidiocese, a igreja tem mais de 100 anos. Não é informado, entretanto, em qual ano ela foi fundada.
Dona Dulce afirma que a presença da imagem de Nossa Senhora da Penha na Ilha das Caieiras vai embelezar ainda mais o visual, que já é impressionante. “Às vezes a gente se acostuma com a paisagem, mas é muito bonita. Com esse cenário, acho que a chegada da imagem vai ficar ainda mais bonita. Estamos todos animados para o evento”, diz.
ROMARIA
 
No próximo sábado também acontece a tradicional Romaria dos Homens. Depois da missa na Ilha das Caieiras, a imagem seguirá de carro até a Catedral Metropolitana de Vitória.
 

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