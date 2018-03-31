Fiéis erguem terço gigante para Festa da Penha 2018

Fiéis montaram na manhã deste sábado (31) o terço gigante para a Festa da Penha, que começa neste domingo (1°) de Páscoa. O tema das festividades deste ano é Virgem da Penha, Minha Alegria". As atividades fazem parte da comemoração do dia da Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo, no dia 9 de abril.
São esperados mais de 2 milhões de peregrinos durante os dias de festejos. A Festa da Penha é o terceiro maior evento religioso do país.
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Programação
A festa em homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, começará no dia 1º de abril com uma extensa programação religiosa e cultural. A comemoração, que reúne centenas de fiéis ao longo de mais de uma semana de festa, contará com missas, procissões, romarias e shows.
A programação cultural preparada pela Prefeitura de Vila Velha será sempre noturna e para atender a todos os públicos. Confira abaixo a programação
01 de abril domingo de Páscoa
05h, 7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento
10h - Bênção dos Cavaleiros, na Prainha
14h30 - Abertura no Campinho do Convento (área Pastoral Vila Velha)
02 de abril segunda-feira
06h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento
14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Serrana)
19h30 - Noite Mariana: Cantando as Alegrias de Maria - Campinho do Convento
03 de abril terça-feira
6h, 7h e 09h - Missas na Capela do Convento
14h - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Cariacica/Viana)
19h30 - Bênção para casais com Padre Anderson Gomes e Padre Renato Criste, no Campinho
04 de abril quarta-feira
06h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento
14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Benevente)
05 de abril quinta-feira
06h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento
14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Serra/Fundão)
19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha
06 de abril sexta-feira
6h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento
14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral de Vitória)
14h - Romaria dos Militares - Portão do Convento da Penha
19h30 - Apresentação Artística - (Frei Florival) no Campinho do Convento
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
17h30 - Apresentação Artística Os Lopas - Palco Cultural
18h30 - Apresentação Artística Gerson Lano - Palco Cultural
19h30 - Apresentação Artística da Banda Rajar - Palco Cultural
20h45 - Apresentação Artística da Banda Via Aérea - Palco Principal
21h45 - Apresentação Artística da Banda Casaca - Palco Principal
07 de abril sábado
06h - Missa na Capela do Convento
8h - Missa da Diocese de São Mateus, no Campinho
8h - Remaria - saída da Praia da Costa
8h - Romaria das Pessoas com deficiência às 8h na Praça Duque de Caxias
10h - Saída da imagem de N. Sra da Penha na Baía de Vitória (a Romaria das Pessoas com deficiência levará a imagem até a Marinha após a Missa)
10h - Missa da Romaria dos Adolescentes no Campinho
14h30 - Oitavário com Missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho
18h - Missa de Envio e Benção da Romaria dos Homens - Catedral Metropolitana (60 anos de Romaria dos Homens na Festa da Penha)
23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
16h - Apresentação Artística Cultura Popular - Palco Cultural
17h30 - Apresentação Artística Denise Pontes - Palco Cultural
18h30 - Apresentação Artística Trio Mafuá - Palco Cultural
08 de abril domingo
05h e 07h - Missas na Capela do Convento
8h - Missa da Diocese de Colatina no Campinho
10h - Bênção dos Motociclistas na Prainha
16h - Romaria das Mulheres com saída do Santuário de Vila Velha
17h - Missa da Romaria das Mulheres na Prainha
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
18h30 - Apresentação Artística da Banda Adventus (Noite Mariana) - Palco Principal
20h - Apresentação Artística da Banda Rastaclone - Palco Principal
21h - Apresentação Artística da Banda Cheiro da Cor - Palco Principal
09 de abril segunda-feira
7h - Missa da CRB e Seminário no Campinho
8h - Romaria dos Ciclistas com saída de Cobilândia
9h - Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento
10h - Missa das Pastorais Sociais no Campinho
11h - Apresentações musicais no Campinho do Convento
16h - Missa de encerramento na Prainha
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
09h - Apresentação das Bandas de Congo - Campinho do Convento
18h30 - Apresentação Artística Thiago Brado atração nacional - Palco Principal
20h30 - Apresentação Artística Edson Mineiro e Goiano - Palco Cultural
21h30 - Apresentação Artística da Banda Bem-Ti-Vi - Palco Cultural
00h, 02h, 06h, 09h e 12h - Missas na Capela do Convento