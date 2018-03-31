Fiéis erguem terço gigante para Festa da Penha 2018

Fiéis erguem terço gigante neste sábado (31) para início da semana da Festa da Penha 2018, que começa neste domingo (1°) Crédito: Vinicius Lodi

Fiéis montaram na manhã deste sábado (31) o terço gigante para a Festa da Penha, que começa neste domingo (1°) de Páscoa. O tema das festividades deste ano é Virgem da Penha, Minha Alegria". As atividades fazem parte da comemoração do dia da Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo, no dia 9 de abril.

São esperados mais de 2 milhões de peregrinos durante os dias de festejos. A Festa da Penha é o terceiro maior evento religioso do país.

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Programação

A festa em homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, começará no dia 1º de abril com uma extensa programação religiosa e cultural. A comemoração, que reúne centenas de fiéis ao longo de mais de uma semana de festa, contará com missas, procissões, romarias e shows.

A programação cultural preparada pela Prefeitura de Vila Velha será sempre noturna e para atender a todos os públicos. Confira abaixo a programação

01 de abril  domingo de Páscoa

05h, 7h, 9h e 11h - Missas na Capela do Convento

10h - Bênção dos Cavaleiros, na Prainha

14h30 - Abertura no Campinho do Convento (área Pastoral Vila Velha)

02 de abril  segunda-feira

06h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento

14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Serrana)

19h30 - Noite Mariana: Cantando as Alegrias de Maria - Campinho do Convento

03 de abril  terça-feira

6h, 7h e 09h - Missas na Capela do Convento

14h - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Cariacica/Viana)

19h30 - Bênção para casais com Padre Anderson Gomes e Padre Renato Criste, no Campinho

04 de abril  quarta-feira

06h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento

14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Benevente)

05 de abril  quinta-feira

06h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento

14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral Serra/Fundão)

19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha

06 de abril  sexta-feira

6h, 7h e 9h30 - Missas na Capela do Convento

14h30 - Oitavário com Missa no Campinho (área Pastoral de Vitória)

14h - Romaria dos Militares - Portão do Convento da Penha

19h30 - Apresentação Artística - (Frei Florival) no Campinho do Convento

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

17h30 - Apresentação Artística Os Lopas - Palco Cultural

18h30 - Apresentação Artística Gerson Lano - Palco Cultural

19h30 - Apresentação Artística da Banda Rajar - Palco Cultural

20h45 - Apresentação Artística da Banda Via Aérea - Palco Principal

21h45 - Apresentação Artística da Banda Casaca - Palco Principal

07 de abril  sábado

06h - Missa na Capela do Convento

8h - Missa da Diocese de São Mateus, no Campinho

8h - Remaria - saída da Praia da Costa

8h - Romaria das Pessoas com deficiência às 8h  na Praça Duque de Caxias

10h - Saída da imagem de N. Sra da Penha na Baía de Vitória (a Romaria das Pessoas com deficiência levará a imagem até a Marinha após a Missa)

10h - Missa da Romaria dos Adolescentes no Campinho

14h30 - Oitavário com Missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho

18h - Missa de Envio e Benção da Romaria dos Homens - Catedral Metropolitana (60 anos de Romaria dos Homens na Festa da Penha)

23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

16h - Apresentação Artística Cultura Popular - Palco Cultural

17h30 - Apresentação Artística Denise Pontes - Palco Cultural

18h30 - Apresentação Artística Trio Mafuá - Palco Cultural

08 de abril  domingo

05h e 07h - Missas na Capela do Convento

8h - Missa da Diocese de Colatina no Campinho

10h - Bênção dos Motociclistas na Prainha

16h - Romaria das Mulheres com saída do Santuário de Vila Velha

17h - Missa da Romaria das Mulheres na Prainha

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

18h30 - Apresentação Artística da Banda Adventus (Noite Mariana) - Palco Principal

20h - Apresentação Artística da Banda Rastaclone - Palco Principal

21h - Apresentação Artística da Banda Cheiro da Cor - Palco Principal

09 de abril  segunda-feira

7h - Missa da CRB e Seminário no Campinho

8h - Romaria dos Ciclistas com saída de Cobilândia

9h - Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento

10h - Missa das Pastorais Sociais no Campinho

11h - Apresentações musicais no Campinho do Convento

16h - Missa de encerramento na Prainha

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

09h - Apresentação das Bandas de Congo - Campinho do Convento

18h30 - Apresentação Artística Thiago Brado atração nacional - Palco Principal

20h30 - Apresentação Artística Edson Mineiro e Goiano - Palco Cultural

21h30 - Apresentação Artística da Banda Bem-Ti-Vi - Palco Cultural