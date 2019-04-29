Devoção

Festa da Penha: 110 mil fiéis participam da missa de encerramento

Essa foi a primeira Festa da Penha com a Arquidiocese de Vitória sob comando de Dom Dario Campos

Festa da Penha 2019: missa de encerramento Crédito: Vitor Jubini | GZ

Uma multidão de fiéis lotou o Parque da Prainha para se despedir da Festa da Penha 2019. A missa de encerramento, na tarde desta segunda-feira (29), reuniu 110 mil pessoas, segundo estimativa da organização das festividades de homenagens à padroeira do Espírito Santo. Durante toda a semana de festa, a organização estima que 2,5 milhões de fieis participaram das celebrações.

A grama do parque ficou lotada de cadeiras e guarda-sóis que foram levadas por devotos para se protegerem do sol e do calor.

Essa foi a primeira Festa da Penha com a Arquidiocese de Vitória sob comando de Dom Dario Campos, que foi homenageado pelo frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha. O guardião pediu que os fiéis acendessem a luz do celular, depois que já tinha escurecido, enquanto ele entregava um quadro com a imagem de Nossa Senhora da Penha para o arcebispo.

Com a presença de autoridades no palco da missa, como o governador Renato Casagrande, Dom Dario Campos disse, durante a homilia, que o Espírito Santo e outros estados do Brasil estavam marcados pela violência, que afeta principalmente jovens, pobres, negros e mulheres. "Nossa sociedade ainda está marcada com a exclusão social, acirrada pelo desrespeito e pela descriminação seja por questão de sexo, de cor e condição sexual, entre outras."

Nem a chuva que atingiu Vila Velha durante a celebração desanimou os milhares de fieis, que se emocionavam ao falar da devoção à Nossa Senhora da Penha. Uma dessas pessoas é a Adenira Pereira, de 56 anos, que mesmo com pneumonia foi á missa.

"Fiz questão de vir não para pedir, mas para agradecer pelo ano que ela me deu, por tudo, pelos meus filhos, meus netos, bisnetos", comentou.

Outra devota apaixonada por Nossa Senhora da Penha é a Izabel Alice. Ela é mineira, mora em Vila Velha há 17 anos e se encantou com a festa assim que se mudou para cá.

"No primeiro ano já me encantei e nunca mais parei. Este ano não fui na Romaria dos Homens porque estava passando mal, mas sempre participei", contou.

Tem gente que participa há décadas, como a cuidadora de idosos Juraciara dos Santos, de 56 anos. "Participo desde pequena. Minha mãe trazia e depois passei a vir sozinha. Tenho muita devoção e agradeço muito por toda a saúde dos meus familiares", lembrou.

Também nesta segunda-feira (29), na missa das Pastorais Sociais, no campinho do Convento da Penha, o padre Kelder Brandão usou o momento da homilia para criticar alguns aspectos dos governos estadual e federal, como a anistia aos policiais militares na Greve da PM, além de desaprovar o que ele chamou de "famigerada Reforma da Previdência". Outro evento do último dia de festa foi a Romaria dos Ciclistas, que saiu de Cobilândia, em Vila Velha, e terminou no Parque da Prainha.

A Festa da Penha começou no domingo de Páscoa. Um dos eventos mais esperados foi a Romaria dos Homens, que, segundo a organização, reuniu 700 mil fieis, que percorreram 14 quilômetros, da Catedral de Vitória até o Parque da Prainha.

