Ferros-velhos estão por trás de furtos de fios em Vitória, diz Polícia

Policial militar recolhe fios de cobre apreendido em operação Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A investigação de como funciona o esquema que envolve furtos de fios de cobre na capital capixaba é um desafio para a Polícia Civil. Somente em 2019, até a primeira quinzena de junho, um levantamento da Prefeitura de Vitória apontou que 25 ocorrências de furto já foram registradas.

Por causa delas, cerca de 4 mil metros de cabos, usados na iluminação pública e em semáforos, foram furtados e foi necessário gastar algo em torno de R$ 40 mil para repor o que foi levado.

O delegado Márcio Braga, que é titular da 1ª Delegacia Regional, em Vitória, disse que as investigações apontam que ferros-velhos estão por trás dos grandes casos de furtos, em que criminosos chegam a levar até meia tonelada de cobre.

"Esse pessoal que faz o furto de cabos mais pesados geralmente também é usuário de drogas. Mas por trás deles tem um ferro-velho, que tem interesse e que financia um veículo para ele cometer o crime, um local para esconder logo o produto", explica.

Até agora, a Polícia Civil conseguiu identificar três ferros-velhos na capital que teriam envolvimento com os furtos, sendo dois localizados no Morro da Garrafa e um outro em Andorinhas. Caso se confirme a participação dos donos dos estabelecimentos, eles podem responder, além de receptação, pelos crimes de furto, danos públicos e até associação criminosa, se tiverem mais de três suspeitos envolvidos.

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Márcio Braga também pede que a população denuncie, caso observe alguma atitude suspeita. "É importante ajudar. Olha só: um suspeito desses em cima de um poste não é uma pessoa da prefeitura. Quando a prefeitura está fazendo um conserto, ela sinaliza a via, a calçada. Se ver um suspeito em cima do poste, pode denunciar", orienta.