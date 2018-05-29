Feriado de Corpus Christi: veja o que funciona no ES

Em Itapoã várias pessoas participaram da tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi no ano passado Crédito: Marcelo Prest

Nesta quinta-feira (31) é celebrado o feriado de Corpus Christi, uma das festas mais importantes da Igreja Católica, quando várias cidades do país confeccionam belos tapetes de rua, mantendo uma tradição secular para demonstrar sua fé. Prefeituras não irão funcionar e algumas sedes decretaram ponto facultativo para a sexta-feira (1°). O Governo do Estado do Espírito Santo ainda não divulgou decreto informando se também irá considerar a sexta-feira como ponto facultativo. Confira como funciona o comércio e serviços públicos na Grande Vitória a partir de quinta-feira (31).

SUPERMERCADOS

QUINTA-FEIRA (31)

Masterplace Mall

Hipermercado e praça de alimentação: de 9h às 20h.

Lojas do Mall fechadas.

OK Superatacado

As lojas do Ok Superatacado de Santos Dumont, em Vila Velha e de Maracanã, em Cariacica: de 8h às 18h.

A unidade do OK Superatacado do Shopping Moxuara e do Ok Hipermercado, de Vitória: de 9h às 20 horas.

A unidade de Laranjeiras, na Serra, funciona em horário normal: de 8h às 22h.

Rede Extrabom

Boulevard Shopping Vila Velha: de 10h às 21h.

Colatina: loja estará fechada.

São Silvano: loja estará fechada.

Na Serra não é ponto facultativo. Funcionamento das lojas será normal.

Demais unidades funcionam em horário normal.

SEXTA-FEIRA (1º)

Masterplace Mall

Funcionamento normal: lojas de 9h às 21h e praça de alimentação de 9h às 22h.

OK Superatacado

Todas as lojas do Ok Superatacado da Serra, de Vila Velha, de Cariacica, de Linhares e o OK Hipermercado, em Vitória, funcionam das 8 às 22 horas.

Rede Extrabom

Funcionamento em horário normal.

SÁBADO (2)

Masterplace Mall

Funcionamento normal: lojas de 9h às 21h e praça de alimentação de 9h às 22h.

OK Superatacado

Funcionamento em horário normal.

Rede Extrabom

Funcionamento em horário normal.

DOMINGO (3)

Masterplace Mall

Não funciona.

OK Superatacado

Não funciona.

Rede Extrabom

Não funciona.

OBS: A rede de supermercados Carone foi acionada pela reportagem. Entretanto, até o momento desta publicação, não havia retorno.

SHOPPINGS

QUINTA-FEIRA (31)

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 20h. Facultativo das 11h às 14h e das 20h às 22h.

Praça de Alimentação e lazer: de 11h às 22h.

Cinemas: de acordo com os horários das sessões.

Centro Médico e Odontológico: fechado.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: horário normal, de 11h às 23h.

Cine Jardins: Funciona conforme a programação.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: de 13h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: de 11h às 22h.

Carrefour: de 9h às 21h.

SmartFit: de 9h às 15h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Boulevard

Lojas: de 13h às 21h.

Alimentação e lazer: de 11h ás 22h.

Extrabom: de 10h às 21h.

Cinema: conforme a programação.

Abertura a partir das 10h e fechamento às 22h.

Shopping Norte Sul

Lojas: Abertura Facultada de 10h às 14h. Abertura obrigatória de 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Quiosques: de 11h às 21 horas.

Cinema: conforme programação.

Shopping Laranjeiras

Funciona normalmente de 9h às 21h.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: de 13h às 21h.

Alimentação: de 11h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Mestre Álvaro e Montserrat

Lojas e quiosques: de 15h às 21h

Alimentação: de 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: de 14h às 20h.

Alimentação: de 11h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Polo moda Glória

Abertura facultativa das lojas, das 9h às 16h. Confira mais informações sobre os estabelecimentos que irão funcionar nas mídias sociais.

SEXTA-FEIRA (1º)

Shopping Vitória

Funcionamento em horário normal.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: horário normal de 10h às 22h

Praça de Alimentação: horário normal de 11h às 23h

Shopping Vila Velha

Funcionamento em horário normal.

Shopping Boulevard

Funcionamento em horário normal.

Shopping Norte Sul

Funcionamento em horário normal.

Shopping Laranjeiras

Funciona normalmente: de 9h às 21h.

Shopping Moxuara

Funcionamento em horário normal.

Shoppings Mestres Álvaro e Montserrat

Funcionamento em horário normal.

Shopping Praia da Costa

Funcionamento em horário normal.

Polo moda Glória

Funcionamento em horário normal.

SÁBADO (2)

Shopping Vitória

Funcionamento em horário normal.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: horário normal de 10h às 22h

Praça de Alimentação: horário normal de 11h às 23h

Shopping Vila Velha

Funcionamento em horário normal.

Shopping Boulevard

Funcionamento em horário normal.

Shopping Norte Sul

Funcionamento em horário normal.

Shopping Laranjeiras

Funciona normalmente: de 9h às 21h.

Shopping Moxuara

Funcionamento em horário normal.

Shoppings Mestres Álvaro e Montserrat

Funcionamento em horário normal.

Shopping Praia da Costa

Funcionamento em horário normal.

Polo moda Glória

Lojas funcionarão das 9h às 16h.

DOMINGO (3)

Shopping Vitória

Funcionamento em horário normal.

Shopping Vila Velha

Funcionamento em horário normal.

Shopping Boulevard

Funcionamento em horário normal.

Shopping Norte Sul

Funcionamento em horário normal.

Shopping Laranjeiras

Não há expediente aos domingos.

Shopping Moxuara

Funcionamento em horário normal.

Shoppings Mestres Álvaro e Montserrat

Funcionamento em horário normal.

Shopping Praia da Costa

Funcionamento em horário normal.

BANCOS

QUINTA-FEIRA (31)

Segundo informações da Federação Brasileira de Bancos, na quinta-feira (31), feriado nacional, não haverá expediente.

SEXTA-FEIRA (1º)

A Federação Brasileira de Bancos informa que o funcionamento bancário será normal na sexta-feira (1°).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUINTA-FEIRA (31)

Não haverá expediente nas Unidades Judiciárias de Vitória, incluindo a sede do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça.

SEXTA-FEIRA (1º)

Funcionamento normal em todo o Poder Judiciário Estadual.

GOVERNO DO ESTADO

QUINTA-FEIRA (31)

O Governo do Estado do Espírito Santo informa que na quinta-feira (31), feriado nacional de Corpus Christi, funcionam apenas os serviços de plantão.

SEXTA-FEIRA (1º)

O Governo do Estado informou nesta quinta-feira (31) que nesta sexta-feira (1º) será ponto facultativo em todas as repartições públicas do Poder Executivo do Estado. A medida exclui os órgãos que desempenham serviços essenciais aos cidadãos. Desta forma, funcionarão normalmente aqueles cujas atividades são em regime de escala ou que não admitem paralisação, bem como o Hemoes, as Farmácias Cidadãs e o Faça Fácil Cariacica.



PREFEITURAS

QUINTA-FEIRA (31)

VITÓRIA

Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (31), o expediente administrativo nas repartições públicas municipais de Vitória será retomado na segunda (4). A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação. Confira os serviços que vão funcionar em esquema de plantão:





Guarda Municipal





Os agentes de trânsito e de proteção comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória terão efetivo de manhã e à noite durante todo o feriadão. As equipes mantêm trabalho de rotina aos finais de semana e em todos os feriados.





Fala Vitória 156





Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.





Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.





Defesa Civil





Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.





Disque-Silêncio





O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.





Casa do Cidadão





O Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na segunda-feira (4).





Sine





O Sine de Vitória, que funciona na rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, Bento Ferreira, 3º andar da Escola de Governo de Vitória (EGV), ficará fechado quinta-feira (31).





Casa da Juventude





A Casa da Juventude ficará fechada quinta-feira (31), retornando com as atividades normais na segunda-feira (4).





Escolas





Não haverá aulas na rede municipal de ensino na quinta-feira (31).





Saúde





O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.





Abordagem social





O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), voltado para pessoas em situação de rua, pode ser acionado por meio do Fala Vitória 156, das 8 às 22 horas. Já o Conselho Tutelar mantém plantão 24 horas pelos telefones 98818-4435 e 98818-4511.

VILA VELHA

Em virtude do feriado, a prefeitura de Vila Velha não vai funcionar. Os serviços essenciais como os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade da Mulher, em Cobilândia, a Guarda Municipal, a coleta de lixo, o auxílio-funeral, os abrigos municipais e a abordagem social funcionarão normalmente. Os serviços públicos também poderão ser solicitados via Ouvidoria Inteligente, no telefone 162, ou online.

Saúde

- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão, normalmente, em regime de 24 horas.

- O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Serviços Urbanos

- A coleta de lixo será feita normalmente.

Assistência Social

- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

- Serviço funerário: 99717-0868.

- Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Ouvidoria

Por telefone: 162.

Online: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/

Guarda Municipal

Plantão: 3219-9929.

Defesa Civil: 9895-0100 ou 199.

Plantão: 99895-0100 ou 199.

Disque-Silêncio

Fiscalização: 162.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde:

Funcionamento normal em plantão 24 horas dos Prontos Atendimentos de Cobilândia e Glória, além do Hospital Maternidade de Cobilândia.

SERRA

Na quinta-feira (31) não haverá expediente na Prefeitura da Serra.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari informa que quinta-feira (31) apenas os serviços de urgência e emergência vão funcionar.

CARIACICA

Os serviços essenciais serão mantidos em Cariacica. Confira abaixo o que funciona e não funciona.

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Na quinta(31) e na sexta-feira(01), não haverá aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

VIANA

No município de Viana serão mantidos os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento em Arlindo Vilaschi. A coleta de lixo não será realizada no feriado. Não haverá aula nas unidades de ensino da rede municipal na quinta-feira (31). As aulas voltam ao normal na segunda-feira (4).

Veja os serviços que não irão funcionar no feriado

- Coleta de lixo: não será realizada na quinta-feira (31).

- Escolas municipais  não haverá aula na quinta-feira (31).

- Atendimento ao contribuinte (Paço Municipal): não haverá atendimento na quinta-feira (31). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (4), a partir das 8h.

- Agência de Empregos: não abre na quinta-feira (31). Volta normalmente na segunda-feira (4), a partir das 08 horas.

- Centro de Qualificação Profissional  não abre na quinta-feira (31). Volta normalmente na segunda-feira (04), a partir das 8h.

- Procon Municipal: não funciona na quinta-feira (31). Volta normalmente na segunda-feira (4), a partir das 8h.

SEXTA-FEIRA (1º)

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informa que sexta-feira (1°) será ponto facultativo no município. O expediente administrativo nas repartições públicas municipais será retomado na segunda-feira (4). A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Confira os serviços que vão funcionar em esquema de plantão:





Guarda Municipal





Os agentes de trânsito e de proteção comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória terão efetivo de manhã e à noite durante todo o feriadão. As equipes mantêm trabalho de rotina aos finais de semana e em todos os feriados.





Fala Vitória 156





Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.





Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.





Defesa Civil





Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.





Disque-Silêncio





O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.





Casa do Cidadão





O Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na segunda-feira (4).





Sine





O Sine de Vitória, que funciona na rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, Bento Ferreira, 3º andar da Escola de Governo de Vitória (EGV), ficará fechado sexta-feira (1º).





Casa da Juventude





A Casa da Juventude ficará fechada sexta-feira (1º), retornando com as atividades normais na segunda-feira (4).





Escolas





Não haverá aulas na rede municipal de ensino na sexta-feira (1º).





Saúde





O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.





Abordagem social





O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), voltado para pessoas em situação de rua, pode ser acionado por meio do Fala Vitória 156, das 8 às 22 horas. Já o Conselho Tutelar mantém plantão 24 horas pelos telefones 98818-4435 e 98818-4511.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha decretou ponto facultativo para esta sexta-feria (1°), o que significa que a sede não funcionará. Os serviços essenciais do município como os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade da Mulher, em Cobilândia, a Guarda Municipal, a coleta de lixo, o auxílio-funeral, os abrigos municipais e a abordagem social funcionarão normalmente. Os serviços públicos também poderão ser solicitados via Ouvidoria Inteligente, no telefone 162, ou online.

O que irá funcionar no feriado

Saúde

- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão, normalmente, em regime de 24 horas.

- O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Serviços Urbanos

- A coleta de lixo será feita normalmente.

Assistência Social

- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

- Serviço funerário: 99717-0868.

- Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Ouvidoria

Por telefone: 162.

Online: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/

Guarda Municipal

Plantão: 3219-9929.

Defesa Civil: 99895-0100 ou 199.

Plantão: 99895-0100 ou 199.

Disque-Silêncio

Fiscalização: 162.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde:

Funcionamento normal em plantão 24 horas dos Prontos Atendimentos de Cobilândia e Glória, além do Hospital Maternidade de Cobilândia.

SERRA

A Prefeitura da Serra ainda não definiu se irá decretar ponto facultativo na sexta-feira (1°)

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari informa que sexta-feira (1°) o expediente será normal em todos os setores da gestão pública municipal.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo para a sexta-feira (1°). Os serviços essenciais serão mantidos. Confira abaixo o que funciona e não funciona.

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Na quinta(31) e na sexta-feira(01), não haverá aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

VIANA

A Prefeitura de Viana decretou ponto facultativo para a sexta-feira (1°). Serão mantidos os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento em Arlindo Vilaschi. A coleta de lixo não será realizada no ponto facultativo. Não haverá aula nas unidades de ensino da rede municipal nesta sexta (1°). As aulas voltam ao normal na segunda-feira (4).

Veja os serviços que não irão funcionar no ponto facultativo

- Coleta de lixo: não será realizada na sexta-feira (1°).

- Escolas municipais  não haverá aula na sexta-feira (1°).

- Atendimento ao contribuinte (Paço Municipal): não haverá atendimento na sexta-feira (1°). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (4), a partir das 8h.

- Agência de Empregos: não abre na sexta-feira (1°). Volta normalmente na segunda-feira (4), a partir das 08 horas.

- Centro de Qualificação Profissional  não abre na sexta-feira (1°). Volta normalmente na segunda-feira (04), a partir das 8h.