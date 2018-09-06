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Previsão do Tempo

Feriadão será de sol, calor e ar seco em todo o Espírito Santo

No feriadão do Dia da Independência e aniversário de Vitória, o Climatempo afirma que o tempo ficará seco não há possibilidade chuva para o ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 14:13

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 14:13

Sol vai aparecer no feriadão em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O tempo firme vai ajudar os capixabas que querem aproveitar o feriado de 7 de setembro e curtir as comemorações dos 467 anos da Capital, como o Viradão Vitória, que começa nesta sexta (6) e terá 30 horas de atrações. Segundo o Climatempo, o feriadão será de sol em todo Espírito Santo.
De acordo com o Climatempo, depois de uma semana com mudanças drásticas no tempo, a frente fria e as chuvas devem enfraquecer nesta quinta-feira (6), e uma massa de ar seco sobre o Brasil se intensifica, atuando com força sobre a região Sudeste, que inclui o Estado.
O Climatempo alerta sobre o nível de umidade do ar, que deve ficar entre 20% e 30%, podendo causar desconforto em pessoas que tenham problemas respiratórios. A dica é manter as vias respiratórias hidratadas para evitar inflamações.
> Veja o que funciona na Grande Vitória no feriadão de 7 de setembro
> Viradão Vitória: interdição de vias, novos itinerários e mais táxis
Durante todo o feriado, o sol aparece e deve fazer calor em todas as regiões do Estado, sem possibilidade de chuvas. Em Vitória, a temperatura entre sexta (7) e domingo (9) pode variar da máxima de 28°C à mínima de 16°C.
Feriadão será de sol, calor e ar seco em todo o Espírito Santo

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