Feriadão será de sol, calor e ar seco em todo o Espírito Santo

O tempo firme vai ajudar os capixabas que querem aproveitar o feriado de 7 de setembro e curtir as comemorações dos 467 anos da Capital, como o. Segundo o Climatempo, o feriadão será de sol em todo Espírito Santo.

De acordo com o Climatempo,, a frente fria e as chuvas devem enfraquecer nesta quinta-feira (6), e uma massa de ar seco sobre o Brasil se intensifica, atuando com força sobre a região Sudeste, que inclui o Estado.

O Climatempo alerta sobre o nível de umidade do ar, que deve ficar entre 20% e 30%, podendo causar desconforto em pessoas que tenham problemas respiratórios. A dica é manter as vias respiratórias hidratadas para evitar inflamações.

Durante todo o feriado, o sol aparece e deve fazer calor em todas as regiões do Estado, sem possibilidade de chuvas. Em Vitória, a temperatura entre sexta (7) e domingo (9) pode variar da máxima de 28°C à mínima de 16°C.