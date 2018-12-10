Federação Espírita do ES se pronuncia sobre acusações contra João de Deus

"Considerando as notícias recentes sobre denúncias contra conhecido médium brasileiro, a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo esclarece, ao lado da Federação Espírita Brasileira em pronunciamento já publicado, que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, orienta a atenção material e espiritual aos que lhe buscam a assistência fundada na Ética Evangélica, que sentencia: "Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei." Conquanto respeite compreensão contrária, desaprova a realização de atividades, particularmente as mediúnicas, isoladas ou de caráter individual. Os que as realizam estão distantes da orientação espírita e não detêm qualquer vínculo com o Movimento Espírita Federativo", diz a nota da Federação Espírita do Espírito Santo.