Fé e gratidão: Os voluntários devotos que trabalham na Festa da Penha

São pessoas que ajudam em serviços do dia a dia, como na limpeza, cozinha, na recreação com crianças e no dízimo; e durante as missas e romarias, no ministério da Eucaristia, na Corrente da Penha e outras áreas

Publicado em 18 de abril de 2019 às 00:00 - Atualizado há 6 anos

'Equipe de Palanque' faz parte do grupo de voluntários da Festa da Penha Crédito: José Carlos Schaeffer

Todos os anos, centenas de voluntários trabalham para que seja realizada a Festa da Penha. Por devoção, e principalmente, por gratidão à Nossa Senhora das Alegrias, como é conhecida a santa, eles dedicam tempo e esforço para que aconteça a maior festa religiosa do Estado e a terceira maior festa Mariana do país.

São pessoas que ajudam em serviços do dia a dia, como na limpeza, cozinha, na recreação com crianças e no dízimo; durante as missas e romarias, no ministério da Eucaristia e na Corrente da Penha; e em várias outras áreas. Entre esses voluntários, estão histórias marcantes de devoção à Nossa Senhora da Penha, como a de Paulo Guerin.

Ele iniciou no voluntariado no Convento da Penha há pouco mais de um mês. Mas, a Virgem das Alegrias está presente em momentos importantes desde o início da vida dele. Aos dois anos, Paulo foi vítima de um acidente com um animal e estava condenado pelos médicos. Segundo ele, a fé da mãe junto à Nossa Senhora da Penha o trouxe de volta à vida. Recentemente, um câncer atingiu a esposa, e novamente a devoção à santa foi importante na recuperação.

O voluntário Paulo Guerin ajuda no Convento da Penha há pouco mais de um mês Crédito: José Carlos Schaeffer

“Minha mãe pediu intercessão à Nossa Senhora e eu fui consagrado, ela é minha madrinha. E a segunda é que minha esposa teve câncer e, por intermédio de Nossa Senhora, ela foi curada de um câncer de mama. De tudo isso eu sinto muito amor e carinho. É minha mãe, representa pra mim muito amor e carinho”, disse.

A fé e a devoção também passam pela família, independente da idade. O aposentado José Correa, 78, passou a ser voluntário do Convento há dois anos após um convite do irmão, Manoel Correa, 80, que já presta serviços no Santuário há mais de 20. Agora, os dois juntos fazem parte do corpo de voluntários sem perder nenhuma missa, e claro, o oitavário da Festa da Penha. “Estar na presença de nossa senhora é um alivio para gente, graças a Deus”, afirma José.

Os irmãos Manoel e José Correa participam juntos de grupo voluntário no Convento da Penha Crédito: José Carlos Schaeffer

Já o irmão Manoel afirma estar com a expectativa em alta para a Festa da Penha. Mesmo com os 80 anos de vida, ela alega não ter cansaço algum nas festividades. “Quando chega aqui, parece que a gente está no céu. Está tão acostumado que quando chega aqui nem quer ir embora mais. Pela minha idade, eu nem sinto cansaço. A gente faz o que gosta, que se sente feliz, é uma benção que Deus dá pra gente”, disse.

E no grupo de voluntários a idade realmente não parece ser impedimento para quem quer ajudar. Mais antigo da equipe, com mais de 30 anos de serviços prestados ao Convento, o aposentado Antônio Sena, 83, afirma que a gratidão à Nossa Senhora da Penha o dá forças para seguir. “Tem que agradecer a Deus, a nossa senhora da Penha a força por estar aqui. Me sinto bem para estar aqui ajudando na Festa da Penha, nas quartas-feiras, a semana toda”, destacou.

O aposentado Antônio Sena é um dos voluntários mais antigos do Convento da Penha. São mais de 30 anos de serviços prestados. Crédito: José Carlos Schaeffer

Antônio, Paulo, José e Manoel fazem parte da equipe de voluntários do palanque. Durante todo o ano, eles são responsáveis pela limpeza, ornamentação e demais ajustes do altar durante as missas do Campinho do Convento. Na Festa da Penha, os 16 componentes são divididos em duas equipes, como explica o coordenador do grupo, Jocimar Coutinho.

“Oito trabalham um dia e oito no outro dia, e ai nós vamos revezando. E quanto mais melhor, estando aqui ajudando o convento, o campinho, o altar, a formar o palanque, está ótimo”.

A Festa

A festa em homagem a Nossa Senhora da Penha começa neste domingo (21). Nesse ano, o oitavário acontecerá entre os dias 21 e 29 de abril e tem como temática “Eis aqui a serva do Senhor”. O tema é inspirado na passagem bíblica de Lucas (1,38) e foi escolhido para atrair os jovens, entender e falar a linguagem desse público e ser motivo de reflexões acerca do servir a Deus. O trecho está em conformidade com o Sínodo dos Bispos, realizado em janeiro deste ano no Vaticano, e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

