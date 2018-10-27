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#ChuvaNoES

Famílias desalojadas e ruas alagadas após 24h de chuva no ES

Em Cariacica, duas famílias estão desalojadas, nos demais municípios da Grande Vitória foram registrados alagamentos e no Norte do ES, casas foram invadidas pela enxurrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 13:04

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 13:04

Chuva em Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira | GZ
Após a forte chuva que atingiu o Espírito Santo durante tarde e noite desta sexta-feira (26), a Defesa Civil listou as ocorrências nos municípios em que mais choveu nas últimas 24 horas, entre 6h desta sexta-feira (26) e 6h deste sábado (27). Famílias ficaram desalojadas e houve até queda de árvore em uma residência em Vitória.
Confira município a município:
CARIACICA
Em Cariacica duas famílias ficaram desalojadas após terem as casas interditadas pela Defesa Civil nos bairros Nova Esperança, por conta de um deslizamento de terra, e Porto de Santana, por conta do desabamento de um muro.
> Cariacica é o município que registrou o maior volume de chuva no ES
> Muro de casa desaba e moradores ficam presos em Cariacica
VITÓRIA
Em Vitória, a Defesa Civil afirma que houve vários pontos de alagamentos, deslizamento de terra e queda de árvores em uma residência em Fradinhos, mas não há desalojados.
> Chuva no ES: previsão é de raios, vendaval e granizo
VILA VELHA
Em Vila Velha também houve pontos de alagamento, mas sem maiores transtornos.
Chuva em Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira | GZ
SERRA
Na Serra, alguns casos de alagamentos foram registrados, mas não houve ocorrências graves.
> Quase 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas na Serra
VIANA
Apenas pequenos pontos de alagamento registrados.
ARACRUZ
Em Aracruz, região Norte do ES, cerca de dez casas foram afetadas pela ocorrência de alagamentos, tendo a água chegado a 30 centímetros de altura em algumas residências, mas o volume de chuva logo abaixou e ninguém ficou desabrigado.
MANTENÓPOLIS
Em Mantenópolis, Noroeste do ES, apesar de acumular em 24 horas 31,58 mm de água da chuva, volume considerado baixo pela Defesa Civil, várias famílias tiveram as casas invadidas pela enxurrada. A chuva forte teve início por volta das 20h e durou cerca de uma hora. Não há informações sobre desalojados.

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