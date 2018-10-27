Famílias desalojadas e ruas alagadas após 24h de chuva no ES

Após a forte chuva que atingiu odurante tarde e noite desta sexta-feira (26), alistou as ocorrências nos municípios em que mais choveu nas últimas 24 horas, entre 6h desta sexta-feira (26) e 6h deste sábado (27). Famílias ficaram desalojadas e houve até queda de árvore em uma residência em Vitória.