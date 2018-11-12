Famílias desabrigadas começam a retornar para casas em Aracruz

Rodovia ES 124. no distrito de Santa Rosa, em Aracruz, está interditada Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Aracruz

Pelo menos 75 pessoas conseguiram voltar para suas casas na manhã desta segunda-feira (12) em Aracruz, região Norte do Estado, após uma trégua nas fortes chuvas que atingiram todo o Espírito Santos nos últimos dias. A cidade, que foi uma das mais afetadas com os temporais, contava com 80 desabrigados depois que diversas casas do bairro Morobá ficaram alagadas. Todos foram instalados na Escola Municipal Honório Nunes.

Duas famílias, com cinco pessoas, continuam abrigadas no colégio. Além disso, 11 pessoas estão desalojadas, de acordo com o último relatório da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros. A ajudante florestal Larita de Jesus saiu da escola com seus três filhos durante a manhã. Agora a gente volta para casa e vai limpar tudo. Tem que tirar os móveis porque estragou tudo. Não tinha como ficar lá, contou a moradora do bairro Morobá.

Já a ajudante florestal Rita de Cássia encontrou muito barro nos cômodos de sua casa após a chuva. Ela também se dedica à limpeza do imóvel e lamentou a dificuldade. É muito difícil, mas tem que recomeçar de alguma forma, afirmou.

Na Rua Polo Ártico, no mesmo bairro, a água subiu mais de um metro, o que causou o estrago de muitos móveis. Em frente a uma residência havia comida, uma máquina de lavar e também alguns móveis, que foram destruídos por conta do alagamento.

ALERTAS

A Prefeitura de Aracruz informou que tem dado todo suporte às famílias atingidas, mas reforçou que é preciso manter o alerta, pois as chuvas vão continuar. É o que explicou o secretário municipal de Habitação e Defesa Civil de Aracruz, Luiz Fernando Meier. As previsões apontam nessa segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14) tempo mais instável e há uma previsão para quinta-feira (15) de mais chuva. Então a população deve ficar alerta. A Defesa Civil vai continuar enviando alertas em todo o Estado, principalmente em Aracruz, afirmou.

Já o capitão Siwany Reis, do Corpo de Bombeiros, orientou os moradores a observarem os perigos em épocas chuvosas e saírem de suas casas se perceberem algum problema. A gente recomenda que nesse período de chuva as pessoas tentem se proteger dos efeitos dos desastres. Por exemplo: quando chove muito, a terra fica encharcada e tem riscos de deslizamentos. Então, as pessoas que moram nessas regiões precisam observar se tem algum sinal de fratura nas encostas ou em edificações, e procurem sair desse local o mais rápido possível, destacou.

OUTRAS LOCALIDADES

Outros bairros e localidades da cidade também foram afetados pelas fortes chuvas, segundo a Defesa Civil de Aracruz. No distrito de Guaraná, o nível do rio baixou e não há pontos de alagamento. O órgão monitora a região em estado de alerta. Já em Santa Rosa, a Rodovia ES 124 está sem condições de tráfego. Por isso, continua interditada. No entanto, o nível da água está baixando.

Em Barra do Sahy, o rio Guaxindiba transbordou e invadiu os quintais de algumas casas. Agora, o nível da água já está normalizado. Para desobstruir as vias do bairro, a prefeitura adotou providências em relação aos alagamentos que ocorreram. Já no bairro Sauê foi realizada uma abertura auxiliar próximo à boca da barra, para ajudar no escoamento das águas do rio Sauê. No local, duas famílias, com 11 pessoas, estão desalojadas.

Uma barragem na Aldeia Irajá, que corre o risco de romper, é monitorada pela Defesa Civil Municipal e ainda não há registro de ocorrências. Também não houve registros ou chamados em Vila do Riacho, Jacupemba, Barra do Riacho, Coqueiral e Santa Cruz.

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