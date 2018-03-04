Familiares e amigos se despedem da menina atropelada na Lindenberg

Enterro da menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, que foi atropelada junto com dois irmãos e a mãe em uma faixa de pedestres da rodovia Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Silêncio e muita comoção durante o enterro da menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos. Na manhã deste domingo (04), no Cemitério Municipal de Santa Inês, no bairro Santa Inês, Vila Velha, familiares, conhecidos e pessoas que acompanharam o caso foram dar seu último adeus à pequena.

Rebeca estava internada em estado gravíssimo, na UTI do Hospital Infantil de Vitória, desde o último sábado (24), quando foi atropelada junto da mãe e dois irmãos, na Avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha. A menina morreu na última sexta-feira (02)

O pai da menina, o pintor automotivo Raylan Rodrigo Santana, estava desolado e a mãe, Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, não conseguiu comparecer ao enterro da filha.

Simone Ramos Santana, prima de Raylan, conversou com a equipe do Gazeta Online e disse que a família espera que a justiça seja feita.

"É mas fácil matar com um carro do que com uma arma. A pessoa bebe e mata. A Danielly atravessou no local certo com as crianças e ele as atropelou. Esperamos justiça e que a pessoa que beba tenha medo de pegar no volante", disse.

TRANSPLANTE

Os pais da menina decidiram doar os órgãos de Rebeca. Mesmo em um momento difícil, a escolha pode trazer conforto para outras famílias que aguardam por um transplante pediátrico. "Ficamos felizes porque com isso, salvamos outras crianças", comentou Simone, prima da menina.