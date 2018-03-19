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Rio Santa Maria

Familiares e amigos lamentam morte de adolescente afogado em Aracruz

Jonathan Pautilho, de 15 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um ponto de quase cinco metros de profundidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:59

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:59

Jonathan Pautilho, de 15 anos, foi encontrado preso em uma tubulação de aço Crédito: Reprodução | Facebook
Um adolescente de 15 anos morreu afogado no Rio Santa Maria, em Aracruz, na tarde deste domingo (18). Ele estava nadando com dois amigos, quando foi levado pela correnteza e desapareceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de Jonathan Pautilho foi encontrado horas depois preso em uma tubulação de aço que fica submersa no local.
Os bombeiros se dirigiram ao rio logo após serem comunicados do ocorrido. Um dos menores que estavam com Jonathan no momento do acidente informou que eles brincavam na água quando o menino acabou batendo a cabeça em uma pedra e, na sequência, acabou afundando. O corpo de Jonathan foi resgatado em um ponto de aproximadamente cinco metros de profundidade.
Familiares e amigos do adolescente lamentaram a perda inesperada e prestam suas homenagens nas redes sociais. Em seu perfil no Facebook, muitas mensagens de luto foram postadas. De acordo com uma amiga do adolescente, que estudava com ele na Escola Misael Pinto Neto, localizada no Centro de Aracruz, Jonathan era um menino tímido e que sempre procurava dar bons conselhos aos colegas.
"Não tenho palavras para descrever a dor que estou sentindo. Me recordo de quando o Jonathan chegou pela primeira vez na escola em que estudávamos juntos. Ele, mesmo sendo muito extrovertido e brincalhão, chorava por não querer estar em uma escola nova. Foi quando eu e outra amiga nos encarregamos de mostrar a ele as dependências da escola. Depois daquilo nos tornamos amigos. Não estou acreditando ainda que ele nos deixou. Sempre vamos amá-lo", disse Camila Gomes.
O velório de Jonathan aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) na Igreja Adventista do bairro São José, em Aracruz. O enterro está marcado para a manhã desta terça (20), às 8 horas.

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