Familiares de médica desaparecida estão a caminho da Bahia para buscas

Jaqueline da Penha Colodetti desapareceu nesta terça-feira (03), em Viana Crédito: Reprodução/Facebook

Familiares da médica cardiologista Jaqueline Colodetti, desaparecida desde a última terça-feira (03), em Viana, estão a caminho da Bahia para procurá-la. Dois estão em um voo em direção a Salvador e, de carro, um cunhado fará o percurso até Poções, na Bahia, onde a médica teria sido levada, de carona, por um caminhoneiro.

As informações foram fornecidas, em entrevista ao Gazeta Online, pela sobrinha Raíza Colodetti. "Nós, que estamos no Espírito Santo, nos concentramos em divulgação na internet. Ligamos para igrejas e prefeitura. Os que foram, irão focar nas buscas mais de perto".

Um caminhoneiro, na madrugada desta segunda-feira (09), relatou à família que deu carona a Jaqueline em Planalto, na Bahia, até Poções, próximo à cidade de Vitória da Conquista, a cerca de 820 km de distância de Vitória.

RELEMBRE O CASO

Segundo uma cunhada da médica, Jaqueline trabalhou até 12h30 da última terça-feira (03) em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica. A irmã da médica, Vera Lúcia, lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."

As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.

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