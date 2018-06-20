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Após prisão de pastora

Familiares de Kauã organizam protesto na orla de Camburi

'Não é possível que um crime com tamanha brutalidade e frieza caia no esquecimento', desabafa tia do menino em rede social

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 16:37
Rainy Bukovsky junto do filho Kauã Crédito: Reprodução Facebook
Após a prisão da pastora Juliana Salles, a família do menino Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, organiza um protesto pedindo justiça pela morte do menino e do irmão dele, Joaquim, 3 anos. Os dois foram violentados e queimados pelo pastor Georgeval Alves no dia 21 de abril, em Linhares - padrasto e pai das crianças, respectivamente. O ato está marcado para o dia 1º de julho, às 10h, na Praia de Camburi, em Vitória, com saída em frente ao Hotel Canto do Sol. A avó paterna - mãe do pai de Kauã -, Marlucia Butkovsky, confirmou a ação ao Gazeta Online.
Nas redes sociais, a tia de Kauã, Raysa Butkovsky, divulga o evento "Justiça Kauã e Jhoa". Ao compartilhar a caminhada em sua página no Facebook, Raysa pede mudança nas leis.
Família organiza protesto pedindo justiça pela morte dos irmãos Kauã e Joaquim Crédito: Reprodução/Facebook
"Como todos sabem nos foi tirado o nosso bem mais precioso, Kauãzinho. Para que essa situação não saia impune, mediante a tanta monstruosidade, realizaremos um PROTESTO por todas as crianças que sofrem ou já sofreram abuso sexual. Em especial, pediremos JUSTIÇA e MUDANÇA NAS LEIS BRASILEIRAS para crimes hediondos. Não é possível que um crime com tamanha brutalidade e frieza caia no esquecimento".
> Pastora Juliana Salles é presa em Minas Gerais
O cartaz que circula nas redes sociais diz: "Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Vamos caminhar juntos contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Contra a impunidade, contra o silêncio, contra a violência!".

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