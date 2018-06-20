Familiares de Kauã organizam protesto na orla de Camburi

"Como todos sabem nos foi tirado o nosso bem mais precioso, Kauãzinho. Para que essa situação não saia impune, mediante a tanta monstruosidade, realizaremos um PROTESTO por todas as crianças que sofrem ou já sofreram abuso sexual. Em especial, pediremos JUSTIÇA e MUDANÇA NAS LEIS BRASILEIRAS para crimes hediondos. Não é possível que um crime com tamanha brutalidade e frieza caia no esquecimento".