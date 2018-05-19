Familiares de criança abandonada na BR 101 chegam ao ES

Avó e tio de criança abandonada na BR 101 chegam ao Espírito Santo Crédito: Rafael Silva

Familiares da criança abandonada pela mãe na BR 101, na Serra, na tarde de sexta-feira (18), estão em Vitória para acompanhar o caso. Os avós e um tio, que são argentinos e moram na cidade de Itacaré, no estado da Bahia, procuraram o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na tarde deste sábado (19), para pedir a guarda provisória do menino, que foi encaminhado a um abrigo. estão em Vitória para acompanhar o caso. Os avós e um tio, que são argentinos e moram na cidade de Itacaré, no estado da Bahia, procuraram o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na tarde deste sábado (19),

No início da tarde a avó o tio estiveram no DPJ da Serra, mas não quiseram dar entrevista. Em Vitória o avô aguardava para ser atendido no plantão judiciário.

De acordo com a defensora pública Priscila Libório, o avô vai entrar com pedido de guarda provisória. Priscila afirmou que o avô confirmou que a criança é brasileira, nasceu na cidade de Serra Grande, na Bahia, e reside com o avô e a mãe de 29 anos, que são argentinos, em Itacaré. A mãe é divorciada e o pai da criança mora no Canadá.

Em depoimento, o avô disse que mãe e filho faziam uma viagem e ainda não sabe o que motivou o abandono. Eles ainda não se encontraram com a mãe, que está no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), antigo Adauto Botelho, em Cariacica. Ainda segundo a defensora, o caso deve ser encaminhado para a Vara da Infância e Juventude da cidade em que residem.

A avó e o tio foram atendidos por uma promotora do Ministério Público do Espírito Santo. O caso deve ser apreciado pelo juiz de plantão.

O CASO

Um menino, de aproximadamente três anos, foi abandonado pela mãe em um ponto de ônibus na BR 101, próximo à Avenida Eudes Scherrer, na Serra, por volta das 14 horas da tarde de ontem. O garotinho foi resgatado por um motorista de aplicativo. A mãe foi encontrada logo depois, desorientada e agressiva, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um carro parado na região de Timbuí, em Fundão.

O motorista William Moreira contou que uma mulher parou o carro e logo em seguida a criança saiu do veículo e seguiu para o ponto de ônibus. Fiquei sem saber o que fazer. O menino deve ter uns três anos, estava usando fralda.

Segundo William, assim que ele viu a cena, estacionou o carro que conduzia e abordou a mulher, perguntando se ela ia deixar a criança sozinha naquele local.

Quando a vi dentro do carro, perguntei se ela ia deixar o menino naquele local. E ela disse que era para eu cuidar dele e arrancou com o carro, relatou o motorista.

A mulher parecia não ser brasileira pelo sotaque. E, quando a criança viu que o carro desapareceu da sua vista, começou a chorar muito e a gritar pela mãe. Na hora eu liguei para o Ciodes e avisei sobre o ocorrido, conta.

O tenente Flávio, que atendeu ao chamado feito ao Ciodes, contou sobre como encontraram a criança. Fomos ao local e vimos uma criança chorando sem nenhum responsável. Encaminhamos para o Conselho Tutelar, esclarece.

A coordenadora do Conselho Tutelar de Laranjeiras, Marusa Pereira, contou que, durante as duas horas em que esteve no local, o menino chamou pela mãe e chorava muito. Ele gritava mama, mama. Falou até bastante coisa, mas era tudo muito embolado. O garoto não aparentava nenhum ferimento no corpo. Nós o encaminhamos para o 1º Juizado da Infância e Juventude da Serra.

De acordo com o superintendente da PRF-ES, Willis Lyra, equipes foram acionadas porque havia um carro parado na BR 101 e uma mulher que atravessava constantemente a pista. Quando chegamos no local identificamos o veículo como sendo o da mulher que abandonou a criança, disse.

Lyra descreveu também o estado da mulher, uma argentina de 29 anos que mora com a família em Itacaré, na Bahia.

Ela estava desorientada e agressiva. Parecia ser um surto. Tinha uns cones isolando a área, ela tentava derrubá-los. Ela foi contida e levada para a ambulância, lá precisou ser presa na maca, contou o superintendente.

Durante a abordagem, o celular da mulher foi localizado. Os policiais entraram em contato com a família, que veio para o Estado. O irmão dela disse que ela não tem problemas de saúde, não toma medicamentos e nunca teve um crise como essa antes, disse Lyra.