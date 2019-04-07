Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Penetra

Família é surpreendida com cobra em brinquedo de crianças

Após tentarem contato com autoridades e não serem respondidos, eles retiraram o animal por conta própria

Publicado em 07 de Abril de 2019 às 13:18

Publicado em 

07 abr 2019 às 13:18
O que era para ser um sábado de festa em família, numa residência no Centro de Vitória, acabou com um grande susto. Tudo porque crianças encontraram no meio dos brinquedos, espalhados pelo quintal, uma cobra.
A estudante de psicologia Daiana Ferreira Lopes, 29 anos, conta que era por volta das 16h, deste sábado (6), quando cerca de dez crianças brincavam no quintal, durante a reunião familiar, e uma delas foi surpreendida com o animal. Segundo ela, o réptil parecia um filhote de jiboia e estava em meio aos brinquedos. "Ela tinha menos de 1 metro", conta Daiana.
Jiboia assusta família no Centro de Vitória Crédito: Internauta
Diante do susto, a família afirma que ligou para o Corpo de Bombeiros, mas foi informada de que não o órgão não atuava mais fazendo resgate de animais na Capital. Eles foram orientados a entrar em contado com a Prefeitura de Vitória, mas ninguém atendeu às ligações. 
Família é surpreendida com cobra em brinquedo de crianças
Sem respostas e com medo de deixar a cobra solta no quintal, o irmão de Daiana pegou o animal e o colocou em uma caixa. A cobra foi levada para uma área de mata e liberada.
Procuramos a prefeitura e fomos informados que a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) não registrou chamado no sábado (6), no período entre 16h e 18h. Já os Bombeiros confirmaram que não são os responsáveis pelo recolhimento de animais silvestres e que só realizam esse serviço quando requisitados pela Prefeitura Municipal.
PARA QUEM LIGAR
A Semmam informou ainda que as pessoas que localizarem animais silvestres nas ruas, parques, praças, residências e outros espaços podem ligar para o número (27) 99724-2788, que fica disponível 24 horas por dia - durante toda a semana - exclusivamente para o trabalho de recolhimento. Para o pedido de resgate, os cidadãos podem, inclusive, usar o aplicativo WhatsApp.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como aspirina pode se tornar uma arma contra o câncer
Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados