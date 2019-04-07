Família é surpreendida com cobra em brinquedo de crianças

O que era para ser um sábado de festa em família, numa residência no Centro de Vitória, acabou com um grande susto. Tudo porque crianças encontraram no meio dos brinquedos, espalhados pelo quintal, uma cobra.

A estudante de psicologia Daiana Ferreira Lopes, 29 anos, conta que era por volta das 16h, deste sábado (6), quando cerca de dez crianças brincavam no quintal, durante a reunião familiar, e uma delas foi surpreendida com o animal. Segundo ela, o réptil parecia um filhote de jiboia e estava em meio aos brinquedos. "Ela tinha menos de 1 metro", conta Daiana.

Jiboia assusta família no Centro de Vitória Crédito: Internauta

Diante do susto, a família afirma que ligou para o Corpo de Bombeiros, mas foi informada de que não o órgão não atuava mais fazendo resgate de animais na Capital. Eles foram orientados a entrar em contado com a Prefeitura de Vitória, mas ninguém atendeu às ligações.

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Sem respostas e com medo de deixar a cobra solta no quintal, o irmão de Daiana pegou o animal e o colocou em uma caixa. A cobra foi levada para uma área de mata e liberada.

Procuramos a prefeitura e fomos informados que a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) não registrou chamado no sábado (6), no período entre 16h e 18h. Já os Bombeiros confirmaram que não são os responsáveis pelo recolhimento de animais silvestres e que só realizam esse serviço quando requisitados pela Prefeitura Municipal.

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