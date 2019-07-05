Família de passageiro que apresentou surto em voo é de Vitória

Publicado em 5 de julho de 2019 às 20:28
- Atualizado há 6 anos
Um homem que não teve o nome divulgado aparentou ter um surto durante um voo de Portugal para Campinas, em São Paulo, nesta quinta-feira (4). De acordo com a companhia aérea Azul, o "cliente indisciplinado" foi conduzido pela Polícia Federal no desembarque do voo AD8753 e o pai do passageiro, que é capixaba e mora em Vitória, estaria a caminho de São Paulo para ampará-lo.
"A companhia lamenta eventuais aborrecimentos aos demais Clientes no voo e ressalta que atitudes como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações", disse em nota.
A assessoria de imprensa do Aeroporto de Viracopos informou que o passageiro apresentou, aparentemente, um surto, e recebeu os primeiros atendimentos médicos logo após o pouso da aeronave. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp, em São Paulo.
