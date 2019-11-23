Família de mulher morta atingida por portão em Vitória quer ir à Justiça

Portão de supermercado caiu, matou uma pessoa e deixou outra ferida Crédito: Iara Diniz | A Gazeta

"Um portão desses tem que de vez em quando ser revisado, não é isso? Às vezes falta isso aí. E se a gente não correr atrás dos direitos da gente ninguém vai correr", afirmou o primo de Maria de Fátima, Antônio Silva.

Veja Também Morre adolescente que levou oito tiros na varanda de casa em Cariacica

Os donos do estabelecimento informaram que lamentam o acidente, que se solidarizam com a família e que estão prestando toda a assistência necessária. Segundo eles, o portão se desprendeu em função das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória

O ACIDENTE

A empregada doméstica de 47 anos seguia para fazer compras no supermercado quando foi atingida na cabeça pelo portão, localizado na área de carga e descarga de mercadorias. Segundo testemunhas, um funcionário empurrou um portão abri-lo, mas as rodas travaram e ele acabou caindo.

Maria de Fátima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu. Um idoso, que também foi atingido pelo portão, ficou ferido na perna.

Veja Também Morre criança soterrada em Santa Leopoldina

A família da vítima esteve no Departamento Médico Legal (DML) na manhã deste sábado (23). Emocionados, o marido e os filhos de Maria de Fátima não quiseram dar entrevista.

No entanto, o marido dela lembrou dos planos que a empregada doméstica tinha para o futuro. Juntos, eles abririam uma loja de roupas infantis no bairro Bom Pastor, em Viana, onde a família mora.

"Ela era uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, ajudava muito a mãe dela. Começou a trabalhar com nove anos de idade", lembrou o primo Antônio Silva.

Veja Também Idoso é nocauteado e morre após supostamente recusar atendimento; família contesta

O velório de Maria de Fátima acontece neste sábado, em Viana. Já o enterro está marcado para domingo (24), em Maruípe, Vitória.