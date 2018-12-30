Família de gambás aparece na Ponta da Fruta, em Vila Velha

Família de gambás aparece em Ponta da Fruta, Vila Velha, na manhã deste domingo (30) Crédito: Evandro Guimarães

Vila Velha Uma família de gambás apareceu em Ponta da Fruta,, por volta de 6h30 deste domingo (30). A mãe estava se arrastando pela rua com os filhotes e foi resgatada pela família do barbeiro Evandro Guimarães, 45, que tentou contato com órgãos responsáveis, mas ainda não foi atendido.

A irmã do barbeiro foi quem avistou a família de gambás e os colocou em um terreno ao lado de casa. "A mãe está se arrastando. Acredito que esteja com a coluna quebrada. Nós a colocamos no local mais confortável possível, mas, ainda assim, não tem estrutura para isso. É preciso que algum órgão faça o resgate", afirma.

Por morar em uma área de muita vegetação, próximo a um lago, Evandro afirma que a incidência de animais dessa espécie é bem comum. Mas ele está preocupado com a situação. "Os filhotes são recém-nascidos, estão com fome e podem estar com os ossos quebrados. Se eu tivesse matado o animal, provavelmente alguém já teria aparecido para me prender", relata.

Evandro diz, ainda, que evita mexer nos filhotes, pois quatro estão na bolsa da mãe. "Não estamos tocando nela, pois ela está com muita dor", explica.

O barbeiro acionou a Polícia Militar Ambiental, que informou só fazer o serviço quando são animais que oferecem perigo, como cobras ou jacarés. Evandro entrou em contato, também, com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas não obteve retorno. "A prefeitura me informou que iria entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente. Se ninguém vier, eles não acabar morrendo", afirma, preocupado.

OUTRO LADO

A Polícia Militar Ambiental respondeu, em nota, que não realiza o recolhimento de animais que não envolvam situação de crime, pois a missão da Unidade Especializada é de reprimir e prevenir crimes. No entanto, sendo solicitado pelo município, o BPMA auxilia nos casos em que há risco iminente da integridade física do cidadão, diz a nota.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha e com a Secretaria de Meio Ambiente, mas até a publicação da matéria não obteve retorno.