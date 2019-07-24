Família de Barramares recebe doações após reportagem sobre fome no ES

A realidade da dona de casa Rhayani Barbosa, que está desempregada e mora sozinha com os cinco filhos em Barramares, Vila Velha, comoveu os capixabas. A família, que tem dificuldade para comprar o básico para comer, recebeu doações de diversas pessoas nesta terça-feira (23).

Com a divulgação da reportagem, dezenas de pessoas se comoveram com a situação da família e entraram em contato com a dona de casa e também com A GAZETA querendo ajudar Rhayani e os filhos. Entre as doações que ela recebeu estavam roupas, alimentos e materiais de higiene pessoal. Emocionada com a solidariedade das pessoas, a dona de casa chorou e agradeceu a ajuda.