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Solidariedade

Família de Barramares recebe doações após reportagem sobre fome no ES

Rhayani relatou as dificuldades que passa com os cinco filhos, que muitas vezes não tem o básico para comer. Pessoas se comoveram com a situação e enviaram doações para a família

Publicado em 

24 jul 2019 às 16:52

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 16:52

Rhayani Barbosa recebeu doações de alimentos e roupas após contar sobre dificuldades que passava para criar os cinco filhos em Barramares, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A realidade da dona de casa Rhayani Barbosa, que está desempregada e mora sozinha com os cinco filhos em Barramares, Vila Velha, comoveu os capixabas. A família, que tem dificuldade para comprar o básico para comer, recebeu doações de diversas pessoas nesta terça-feira (23). 
> Apesar de menor, fome ainda afeta o Brasil, aponta órgão da ONU
Rhayani foi entrevistada na última semana para falar sobre um problema que aproximadamente 75 mil capixabas passam: a fome. A reportagem apontou que apesar do presidente Jair Bolsonaro declarar que a fome no Brasil é uma grande mentira, mais de 5 milhões de pessoas passam fome no Brasil. 
Capixabas se comoveram com a situação de Rhayani e fizeram doações à família Crédito: Fernando Madeira
Com a divulgação da reportagem, dezenas de pessoas se comoveram com a situação da família e entraram em contato com a dona de casa e também com A GAZETA querendo ajudar Rhayani e os filhos. Entre as doações que ela recebeu estavam roupas, alimentos e materiais de higiene pessoal. Emocionada com a solidariedade das pessoas, a dona de casa chorou e agradeceu a ajuda. 
Eu não esperava receber tudo isso. Quando eu dei entrevista, eu só mostrei a minha realidade, não estava esperando nada em troca. Que Deus abençoe todas essas pessoas e dê a elas em dobro
Rhayani Barbosa, desempregada
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