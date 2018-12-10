Família acompanha buscas por meninos desaparecidos em Vila Velha

Bombeiros realizam buscas por meninos desaparecidos em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A manhã de segunda-feira (10) é mais um dia de espera para os familiares dos meninos Geanderson Custódio, de 9 anos, e o amigo Dhanyel Brandão dos Santos, 12. Os dois estão desaparecidos desde a tarde de sábado (08), quando brincavam na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha , e foram levados pelo mar. De acordo com os bombeiros, Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado com o amigo, Dhanyel tentou socorrer o amigo, mas também acabou arrastado pela correnteza.

Quem acompanha as buscas nesta manhã é a tia do Dhanyel, Daiane Oliveira, que critica a quantidade de bombeiros atuando.

Tinha uma embarcação no mar, uma embarcação com dois bombeiros e um mergulhador na terra. Apenas três pessoas para procurar nesse mar desse tamanho. Acho pouco Daiane Oliveira, tia do Dhanyel

O Gazeta Online demandou a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros sobre a fala da tia e aguarda o retorno. As buscas estão sendo feitas de Vitória a Guarapari.

Perguntada se tem esperança de encontrar as crianças vivas, ela respondeu:

É a única coisa que a gente tem para se agarrar. De encontrá-los com vida. Deles estarem em algum lugar esperando socorro. Minha irmã está muito abalada, nem acreditando na situação Daiane Oliveira, tia do Dhanyel

OUTRA CRIANÇA

Segundo a tia, uma outra criança, de 14 anos, também estava brincando com os meninos na praia, porém ela não entrou na água. A informação repassada para a tia é que esse menino mais velho teria encontrado com os amigos na praia e viu quando um dos garotos bateu a cabeça na pedra e buscou por socorro.

"ESTAVA CHOVENDO MUITO", DIZ PESCADOR

O pescador Sérgio Fernandes, que viu as crianças na praia no sábado e voltou ao local nesta segunda, contou que alertou os meninos. "Estava chovendo muito na hora e muito perigoso. Vim aqui olhar porque tenho um barco lá embaixo. Eles estavam aqui e eu pedi para eles saírem da água. Subi e depois retornei, pedindo de novo. Um deles, o maiorzinho, falou: 'não tio, está de boa. Estamos só brincando'. Fui em casa buscar uma corda. Quando voltei, eles não estavam. Chovia e ventava muito. Imaginei que eles tinham ido embora, mas no outro dia soube que eram eles". (Com informações de Caíque Verli)

Geanderson, 9 anos, e Dhanyel, 12 anos, desapareceram no mar da Barra do Jucu Crédito: Reprodução

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que os guarda-vidas que estavam na praia alertaram as crianças, por volta de 17h30, para não permanecerem na água já que o mar estava muito revolto. Neste momento, segundo a prefeitura, as crianças saíram da água e ficaram embaixo de uma marquise. Depois que os guardas foram embora, após a jornada de trabalho deles, os garotos entraram novamente na praia. Segundo a administração municipal, mais tarde, após os bombeiros terem sido acionados, guardas-vidas que moram na região retornaram à praia para ajudar nas buscas.

VÍDEO

Vídeo flagra crianças brincando na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução

antes de desaparecem no mar no fim da tarde deste sábado (08). Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas. Um vídeo feito por um morador da região da Barra do Jucu, em Vila Velha, flagrou Geanderson Custódio, de 9 anos, e o amigo Dhanyel Brandão dos Santos, 12, brincando na praia. Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.

Assustado com o tamanho das ondas e o tempo em Vila Velha, o morador, de 70 anos, decidiu fazer as imagens neste sábado (08). Na manhã deste domingo (09), quando descobriu que duas crianças estavam desaparecidas na água, o morador descobriu que tinha registrado elas brincando.

VEJA AS IMAGENS

ESCONDIDOS

A mãe de Dhanyel, Fabiana Oliveira dos Santos, 34, contou que o filho e o amigo foram para a praia escondidos, e que ela só ficou sabendo do desaparecimento às 20 horas, quando uma conhecida da família ligou.

Dhanyel mora com a família em Barramares, e Geanderson em João Goulart, todos na região da Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha. Eles foram primeiro lá na creche, buscar os presentes de Natal que estavam doando. Depois foram para a casa do Geanderson. Eu achava que ele estava lá brincando, sempre faziam isso. Mas a mãe dele me contou que eles saíram de lá dizendo que voltariam para a minha casa. Ninguém sabia que eles estavam aqui na praia, desabafou.

Fabiana disse que os dois gostavam muito de praia, e que não foi a primeira vez que os meninos foram para o local sozinhos. Eles já tinham feito isso. Eu briguei, falei que não era para irem para lá sozinhos nunca mais. Eu estava despreocupada, achando que ele estava na casa do amigo. Não consigo acreditar que isso está acontecendo, lamentou.

DESESPERO

A família de Dhanyel fez, na manhã deste domingo (9), algumas buscas na esperança de encontrá-lo ainda com vida. Nós viemos para cá, andamos em todas as pedras, procuramos o dia inteiro, contou a mãe.

Apesar da procura, o cabo do Corpo de Bombeiros disse que não é possível afirmar com precisão para onde as crianças foram levadas. O mar está agitado, no momento do afogamento a maré estava em vazão, eles podem ter sido arrastados para o fundo, explicou.

O bombeiro disse ainda que, como não é possível mergulhar na região, as buscas ficam mais complicadas. Em casos de afogamento, o corpo demora cerca de três dias para boiar. Mesmo assim estamos mobilizando embarcações, o Notaer (helicóptero) e informando os guarda-vidas, afirmou.