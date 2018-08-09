Falta de placas causa confusão no novo acesso à Avenida Rio Branco

Motoristas têm dificuldade no local com a ausência de placas. Já os pedestres precisam disputar espaço Crédito: Ricardo Medeiros

A falta de placas e de calçadas está causando confusão para ciclistas, pedestres e motoristas no novo acesso à Avenida Rio Branco para quem sai da Leitão da Silva. A rua, que passou a ser usada no dia 1º de agosto, continua em obras e ainda gera riscos para a população. Ela mudou a dinâmica do trânsito na região.

A confusão começa logo na Avenida Leitão da Silva. Alguns cavaletes ocuparam uma parte do asfalto, mas são pouco visíveis para quem passa por lá. Tanto que uma placa direciona os pedestres a passar por uma parte ainda não asfaltada do novo trecho. No entanto, quase nenhum deles conseguiu ver a placa no tempo que a reportagem esteve no local ontem.

Na nova via faltam calçadas, sinalização vertical e, em alguns pontos horizontal. Devido a isso, carros e pedestres dividem espaço. Quem passa pelo local à noite, também reclama da iluminação. Não vi a sinalização, fui para o meio da rua porque não sabia para onde seguir, conta a diarista Ana Cristina Teixeira Alves, de 43 anos.

O músico Marlon Aloyr, de 44 anos, compartilha da opinião da diarista. No entanto, ressalta que ainda é cedo para avaliar. Por enquanto está ruim, mas ainda estão em obra, acredito que possa melhorar, espera.

RUA PARALELA

Muitas reclamações são referentes à Rua Elias Tomasi Sobrinho, que passa em frente ao Colégio Leonardo da Vinci e fica paralela à Avenida Leitão da Silva. Essa rua dá acesso à Avenida Rio Branco para os motoristas que chegam pela nova rua de acesso e pela Misael Pedreira, para quem chega pela César Hilal.

Segundo a administradora Lorena Lopes Ramos, de 36 anos, que todos os dias precisa buscar o filho na escola, o fluxo de carros na rua ficou intenso e eles passam em alta velocidade. Isso passou a deixá-la preocupada com o entra e sai de alunos na escola. Não gerou resultados positivos, além disso está faltando sinalização. A velocidade da rua deveria ser reduzida para evitar possíveis problemas, avalia.

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