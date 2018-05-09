Falta de energia paralisa abastecimento na Grande Vitória; veja bairros

Moradores de bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão foram afetados por um problema elétrico que atingiu o sistema de captação de abastecimento no Rio Santa Maria. A Cesan informou que o abastecimento, que estava paralisado desde a meia noite, foi retomado às 11h desta quarta (09).
O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações pelo telefone 115.
Confira a lista de bairros afetados
VITÓRIA
ANTÔNIO HONÓRIO
BOA VISTA
GOIABEIRAS
JABOUR
JARDIM CAMBURI
JARDIM DA PENHA
MARIA ORTIZ
MATA DA PRAIA
MORADA DE CAMBURI
PONTAL DE CAMBURI
REPÚBLICA
SEGURANCA DO LAR
SOLON BORGES
SERRA
ALTEROSAS
ALPHAVILE
ANDRE CARLONI
BALNEÁRIO CARAPEBUS
BARCELONA
BARRO BRANCO
BELVEDERE
BICANGA
BOA VISTA I
BOA VISTA II
BOULEVARD LAGOA
CAÇAROCA
CÂMARA
CAMPINHO DA SERRA I
CAMPINHO DA SERRA II
CANTINHO DO CÉU
CARAPINA GRANDE
CASCATA
CASTELÂNDIA
CENTRAL CARAPINA
CHÁCARA PARREIRAL
CIDADE CONTINENTAL
CIDADE POMAR
CIVIT I
CIVIT II
COLINA DA SERRA
COLINA LARANJEIRAS
CONJ CARAPINA I
CONJUNTO JACARAÍPE
CONTINENTAL
COSTA DOURADA
COSTABELA
DAS LARANJEIRAS
DE FÁTIMA
DIAMANTINA
DIREÇÃO
DIVINÓPOLIS
ELDORADO
ENSEADA JACARAÍPE
ESTÂNCIA MONAZÍTICA
EURICO SALES
FEU ROSA
GUARACIABA
HÉLIO FERRAZ
JARDIM ATLÂNTICO
JARDIM BELA VISTA
JARDIM CARAPINA
JARDIM DA SERRA
JARDIM GUANABARA
JARDIM LIMOEIRO
JARDIM PRIMAVERA
JARDIM TROPICAL
JOSE DE ANCHIETA
JOSE DE ANCHIETA II
JOSE DE ANCHIETA III
LAGOA DE CARAPEBUS
LAGOA JACARAÍPE
LARANJEIRAS VELHA
MANGUINHOS
MANOEL PLAZA
MARBELLA
MARIA NIOBE
MARINGA
MATA DA SERRA
MORADA LARANJEIRAS
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
NOVA ALMEIDA
NOVA CARAPINA I
NOVA CARAPINA II
NOVA ZELÂNDIA
NOVO
NOVO HORIZONTE
NOVO PORTO CANOA
OURIMAR
PALMEIRAS
PARQUE DAS GAIVOTAS
PARQUE JACARAÍPE
PARQUE NOVA ALMEIDA
PARQUE RES LARANJEIRAS
PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO
PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
PARQUE SANTA FE
PITANGA
PLANALTO DE CARAPINA
PLANALTO SERRANO
PLANICIE DA SERRA
PORTAL DE JACARAÍPE
PORTO CANOA
PRAIA DA BALEIA
PRAIA DE CAPUBA
PRAIA DE CARAPEBUS
PRAIAMAR
REIS MAGOS
RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA
RESIDENCIAL JACARAÍPE
RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
ROSÁRIO DE FÁTIMA
SANTA LUZIA
SANTA RITA DE CASSIA
SANTO ANTÔNIO
SÃO DIOGO I
SÃO DIOGO II
SÃO DOMINGOS
SÃO FRANCISCO
SÃO GERALDO
SÃO JOÃO
SÃO JUDAS TADEU
SÃO LOURENCO
SÃO MARCOS I
SÃO MARCOS II
SÃO PATRÍCIO
SÃO PEDRO
SERRA CENTRO
SERRA DOURADA I
SERRA DOURADA II
SERRA DOURADA III
SERRAMAR
SOLAR DE ANCHIETA
TAQUARA I
TAQUARA II
TIMS
VALPARAíSO
VILA NOVA DE COLARES
VILA TONGO
VISTA DA SERRA I
VISTA DA SERRA II
CARIACICA
CARIACICA SEDE
NOVA ESPERANCA
NOVA ROSA DA PENHA
PADRE MATHIAS
PORTO DE CARIACICA
SãO JOãO BATISTA
VILA CAJUEIRO
FUNDÃO
PRAIA GRANDE
MIRANTE DA PRAIA
Falta de energia paralisa abastecimento na Grande Vitória