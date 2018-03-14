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Linha Verde

Faixa para ônibus em Camburi divide opiniões

Os motoristas reclamam de um 'afunilamento' na região da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, que provoca engarrafamentos nos horários de pico

Publicado em 14 de Março de 2018 às 01:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 01:55
Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
Com pouco tempo de funcionamento, a Linha Verde, como é chamado o corredor exclusivo para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, já provocou discussão.
Os motoristas reclamam de um afunilamento na região da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, que provoca engarrafamentos nos horários de pico. Já os passageiros de ônibus, ouvidos na tarde de terça-feira (13) pela rádio CBN Vitória, aprovaram a iniciativa, que prioriza o transporte público.
A costureira Maria das Graças França, que anda de ônibus diariamente pela Dante Michelini, aprovou a Linha Verde. Eu achei muito bom, adianta para quem anda de ônibus. Os carros não atrapalham mais a passagem do nosso coletivo e o trânsito flui melhor.
O empresário Nelson Torres, que trabalha em Jardim Camburi e mora na Praia do Canto, por outro lado, fez críticas ao novo sistema. É ridículo. Atrapalhou todo o trânsito tanto para quem vai para Jardim Camburi quanto para quem volta.
A discussão foi parar na página pessoal do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no Facebook. Usuários reclamaram do aumento no tempo de trajeto e apontaram que, sozinha, a Linha Verde não resolve os problemas de mobilidade urbana.
RESPOSTAS
O prefeito usou um de seus perfis na rede para responder. Estamos em fase de testes, depois de muito estudo. Fique tranquilo e aproveite! Se quiser usar automóvel, faça. A Linha Verde prioriza os ônibus. Simples assim, escreveu em resposta a um dos comentários.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Tyago Hoffmann, afirmou que não tem nenhum engarrafamento causado pela Linha Verde. Sobre congestionamento na última segunda-feira, quando a Linha Verde iniciou, ele citou que houve acidente de trânsito com vítima na Praia do Canto e que uma faixa ficou bloqueada por mais de uma hora.
O secretário respondeu também os questionamentos de que o fluxo de ônibus na Dante Michelini não seja tão grande. É o segundo corredor mais importante de ônibus que temos na cidade. Só perde para o corredor formado pela Fernando Ferrari e Reta da Penha.
Ele destaca ainda que os ônibus transportam pelo menos 50 pessoas. Seriam necessários ao menos 40 carros para isso.
Outro efeito colateral positivo é a redução de velocidade. A Dante Michelini antes tinha vez que parecia pista de corrida. E hoje diversas ambulâncias em atendimento e carro de polícia passam livremente pela pista, completou o secretário. (Com informações de Rafael Monteiro de Barros)

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