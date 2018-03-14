Faixa para ônibus em Camburi divide opiniões

Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

Com pouco tempo de funcionamento, a Linha Verde, como é chamado o corredor exclusivo para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, já provocou discussão.

Os motoristas reclamam de um afunilamento na região da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, que provoca engarrafamentos nos horários de pico. Já os passageiros de ônibus, ouvidos na tarde de terça-feira (13) pela rádio CBN Vitória, aprovaram a iniciativa, que prioriza o transporte público.

A costureira Maria das Graças França, que anda de ônibus diariamente pela Dante Michelini, aprovou a Linha Verde. Eu achei muito bom, adianta para quem anda de ônibus. Os carros não atrapalham mais a passagem do nosso coletivo e o trânsito flui melhor.

O empresário Nelson Torres, que trabalha em Jardim Camburi e mora na Praia do Canto, por outro lado, fez críticas ao novo sistema. É ridículo. Atrapalhou todo o trânsito tanto para quem vai para Jardim Camburi quanto para quem volta.

A discussão foi parar na página pessoal do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no Facebook. Usuários reclamaram do aumento no tempo de trajeto e apontaram que, sozinha, a Linha Verde não resolve os problemas de mobilidade urbana.

RESPOSTAS

O prefeito usou um de seus perfis na rede para responder. Estamos em fase de testes, depois de muito estudo. Fique tranquilo e aproveite! Se quiser usar automóvel, faça. A Linha Verde prioriza os ônibus. Simples assim, escreveu em resposta a um dos comentários.

O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Tyago Hoffmann, afirmou que não tem nenhum engarrafamento causado pela Linha Verde. Sobre congestionamento na última segunda-feira, quando a Linha Verde iniciou, ele citou que houve acidente de trânsito com vítima na Praia do Canto e que uma faixa ficou bloqueada por mais de uma hora.

O secretário respondeu também os questionamentos de que o fluxo de ônibus na Dante Michelini não seja tão grande. É o segundo corredor mais importante de ônibus que temos na cidade. Só perde para o corredor formado pela Fernando Ferrari e Reta da Penha.

Ele destaca ainda que os ônibus transportam pelo menos 50 pessoas. Seriam necessários ao menos 40 carros para isso.