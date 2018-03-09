Faixa para ônibus começa a funcionar na segunda em Vitória

A partir de segunda-feira (12), a Linha Verde começará a funcionar na Avenida Dante Michelini, em Camburi, na Capital. Com isso, a pista da direita passará a ser usada exclusivamente por ônibus do transporte público, escolares e particulares, além de táxis e vans, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h.
Mas, de acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, embora as câmeras implantadas no local já estejam funcionando, a aplicação de multas para motoristas que invadirem a faixa exclusiva ocorrerá após 30 dias da implantação. Nosso objetivo principal não é multar. As equipes estarão todos os dias panfletando e prestando informações aos motoristas.
Segundo Hoffmann, o fluxo de ônibus na Dante Micheline é grande, perdendo apenas para a Reta da Penha e a Avenida Fernando Ferrari e, por isso, o novo sistema é importante. O secretário afirma que condutores que pararem em pontos de ônibus para pegar ou deixar passageiros não serão multados, mas pondera: o ideal é que eles parem nos bolsões de estacionamento.