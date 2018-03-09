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Linha Verde

Faixa para ônibus começa a funcionar na segunda em Vitória

Nos primeiros 30 dias, motoristas que invadirem o espaço vão ser apenas orientados

Publicado em 09 de Março de 2018 às 01:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 01:52
Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
A partir de segunda-feira (12), a Linha Verde começará a funcionar na Avenida Dante Michelini, em Camburi, na Capital. Com isso, a pista da direita passará a ser usada exclusivamente por ônibus do transporte público, escolares e particulares, além de táxis e vans, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h.
> Linha verde: câmeras na Dante Michelini começam a multar em abril
Mas, de acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, embora as câmeras implantadas no local já estejam funcionando, a aplicação de multas para motoristas que invadirem a faixa exclusiva ocorrerá após 30 dias da implantação. Nosso objetivo principal não é multar. As equipes estarão todos os dias panfletando e prestando informações aos motoristas.
> Câmeras vão multar quem fura sinal em Camburi e na Fernando Ferrari
Segundo Hoffmann, o fluxo de ônibus na Dante Micheline é grande, perdendo apenas para a Reta da Penha e a Avenida Fernando Ferrari e, por isso, o novo sistema é importante. O secretário afirma que condutores que pararem em pontos de ônibus para pegar ou deixar passageiros não serão multados, mas pondera: o ideal é que eles parem nos bolsões de estacionamento.

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