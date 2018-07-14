De Viana, Emerson faz um trajeto de mais de duas horas, cruzando a Capital de ônibus, para chegar ao trabalho, na Reta da Penha. Crédito: Vitor Jubini

A implantação de uma faixa exclusiva para os ônibus na Grande Vitória deu um passo para sair do papel. Isso porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 530 milhões para o pacote de mobilidade urbana do Estado. O recurso, no entanto, só deve ser repassado em agosto e não há prazo para início de obras. A iniciativa, que promete dar fluidez ao trânsito e reduzir o tempo das viagens, vai da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, até a Carlos Lindenberg, em Vila Velha, atravessando a Segunda Ponte.

Your browser does not support the audio element. Faixa exclusiva para ônibus da Fernando Ferrari até a Lindenberg

Na sexta-feira (13), o secretário de Transportes do Estado, Paulo Ruy Carnelli, informou, durante um evento na Federação das Indústrias do Estado (Findes), que o governo estadual vai investir mais R$ 200 milhões no mesmo pacote. Do total de R$ 730 milhões, aproximadamente R$ 50 milhões serão para implantação do chamado BRS (Bus Rapid Service).

A iniciativa se parece com a Linha Verde, que hoje opera na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A pista do BRS vai ser a da direita, onde os ônibus já circulam atualmente. A diferença é que, segundo a subsecretária de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, apenas os carros que precisarem fazer uma conversão à direita vão ser permitidos na pista para entrar em uma rua ou em um comércio, por exemplo.

Esse projeto vai substituir o sistema BRT (Bus Rapid Transit), que seria implantado na Grande Vitória e já foi apontado como uma das soluções para o gargalo da mobilidade urbana na Região Metropolitana. O BRT consistia em uma faixa para ônibus separada das demais e com os pontos no canteiro central. Segundo Carnelli, a iniciativa não foi para frente por falta de recursos.

Essa intervenção (o BRT) é muito impactante e tememos não conseguir concluir essa obra porque precisaríamos de mais recursos do que temos liberados. Tivemos receio de piorar ao invés de melhorar a situação. Por isso, optamos pelo BRS que tem um menor custo nesse momento de dificuldade econômica.

A expectativa é que em agosto a verba já esteja liberada. No entanto, será preciso esperar passar as eleições para dar início às obras. Acredito que no próximo mês a gente esteja com o recurso disponível. Há regras que impedem a liberação imediata de recursos em momento eleitoral, como teremos por agora.

A faixa preferencial vai funcionar nas avenidas Fernando Ferrari, Reta da Penha, Desembargador Santos Neves, César Hilal, Vitória, além de passar pelo Centro da Capital, pela Segunda Ponte e atravessar a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Nós chamamos esse trecho de corredor central da Região Metropolitana, explicou Becaci.

Ainda segundo ela, o BRS inclui a integração do Transcol com os ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. Dessa forma, os passageiros vão ter um sistema de bilhete único e eletrônico.

PACOTE DE INVESTIMENTOS

Veja em que projetos de mobilidade serão usados os R$ 530 milhões liberados pelo BNDES para o Estado:

Leitão da Silva

A obra está em etapa final. Com a ampliação, a avenida vai passar a ter seis faixas, três em cada sentido. Valor repassado: R$ 43,2 milhões.

Portal do Príncipe

Serão implantados mais 3,5 km de novas vias, com o objetivo eliminar a retenção de tráfego, melhorando a circulação de veículos e de pessoas na região. Valor: R$ 34,5 milhões.

BR 101

Ampliação do trecho entre o viaduto da Vale sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas e o trevo de acesso ao antigo Aeroporto de Vitória, com extensão de 3,9 km. Será implantada na região em frente ao Vitória Apart Hospital, em Carapina, Serra, uma passagem subterrânea de veículos para acesso ao Bairro de Fátima. Valor: R$ 125,2 milhões.

Lindenberg

Ampliação da capacidade da Rodovia Carlos Lindenberg, no trecho Cobi x Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Para dar maior fluidez ao trânsito na região e facilitar o acesso até o Terminal de Jardim América, também será construído um binário nos bairros Nova América x Vasco da Gama. Valor: R$ 76,5 milhões.

Terminais

Modernização dos terminais do Transcol, incluindo a implantação e ampliação de bicicletários. Construção de ciclovia na Rodovia do Sol, ligando Vila Velha a Guarapari e complementação da ciclovia na Rodovia Norte-Sul e revitalização de ciclovias já existentes. Valor não informado.