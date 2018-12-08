Fafi abrirá inscrições para oficinas de verão em teatro e dança

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi abre inscrições para as oficina de verão 2019. Os interessados podem fazer o agendamento online na plataforma Vix Cursos, entre segunda (10) e quarta-feira (12).
Serão oferecidas 80 vagas, distribuídas em duas oficinas: consciência corporal/ pilates e composição coreográfica. As aulas acontecerão nos períodos matutino e vespertino, com aulas que atendem o público a partir de 10 anos de idade.
A confirmação das inscrições acontecerá nos dias 13 e 14 de dezembro, das 8 às 17 horas, na sede da Fafi. As oficinas acontecerão entre 7 e 30 de janeiro. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones 3381-6921 e 3381-6922.
AGENDAMENTO
Para realizar o agendamento, os interessados devem acessar o endereço https://vixcursos.vitoria.es.gov.br.
1º passo: em "Escolha o serviço", selecione a categoria "Oficinas de teatro e dança". No campo "Selecione o serviço", a oficina que deseja cursar. Aparecerá a caixa "Detalhes do serviço", com a documentação necessária para efetuar sua inscrição. Clique no botão "Próximo".
2º passo: em "Escolha a unidade", selecione "Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi". Em "Detalhes da unidade", irá aparecer o endereço da instituição. Clique no botão "Próximo".
3º passo: em "Preencha seus dados - Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi", escolha a "Data do agendamento" e preencha todos os campos: nome, email (opcional), documento (CPF) e telefone (opcional). Clique no botão "Agendar" para finalizar o processo.
CRONOGRAMA DE OFICINAS
Segunda e quarta-feira
8 às 9 horas - Oficina Consciência corporal/pilates a partir de 60 anos (12 vagas)
9 às 10 horas - Oficina Consciência corporal/pilates - 10 a 15 anos (12 vagas)
13 às 14 horas - Oficina Consciência corporal/pilates a partir de 16 anos (12 vagas)
14 às 15 horas - Oficina Consciência corporal/pilates a partir de 60 anos (12 vagas)
15 às 16 horas - Oficina Consciência corporal/pilates 10 a 15 anos (12 vagas)
Terça-feira
14 às 16 horas - Oficina "Composição coreográfica" a partir de 10 anos (20 vagas)