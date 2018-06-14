Faesa divulga lista dos aprovados em vestibular

Cerca de 2.200 pessoas fizeram o vestibular da Faesa no último sábado (9) Crédito: Divulgação/Helber Lopes

A lista de aprovados no vestibular da Faculdade Faesa foi divulgada nesta quarta-feira (13). A prova de seleção foi aplicada no último sábado (9) para cerca de 2.200 mil candidatos e as vagas disputadas foram para todos os cursos ofertados nos quatro campi da instituição, localizados na Avenida Vitória, Monte Belo, Cariacica e Sooretama.

A prova continha 40 questões objetivas, além da redação com três opções de temas atuais como: "A humanização dos animais e o novo comportamento humano", "Pessoas em situação de rua: uma preocupação de todos" e "O descaso com a população indígena no Brasil".

FIQUE ATENTO AO PERÍODO DE MATRÍCULA

O período para matrícula dos aprovados para os cursos do Campus Av. Vitória vai de 14 a 20 de junho. O atendimento será feito no próprio campus, das 9h às 20h, e aos sábados, das 8h às 11h.

O período para matrícula dos aprovados para os cursos do Campus Cariacica também vai de 14 a 20 junho. O atendimento será feito no mesmo local, das 13h às 20h.

O período para matrícula dos aprovados para o curso de Agronomia, do Polo Sooretama, vai de 14 a 20 deste mês. O atendimento será feito no polo da cidade, das 14h às 20h, e aos sábados, das 8h às 11h.