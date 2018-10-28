Faesa: 7.800 disputam vestibular; confira o gabarito oficial

7.800 inscritos fizeram a prova, que aconteceu em Vitória e Sooretama Crédito: Divulgação/Helber Lopes

O Centro Universitário FAESA divulgou neste sábado (27) o resultado final do Vest Faesa 2019/1 para os mais de 7.800 inscritos. Segundo a instituição, 80% dos candidatos compareceram para realizar a prova, que aconteceu em Vitória e Sooretama nesta manhã. Foram 40 questões objetivas e três opções de temas para redação.

Segundo o coordenador de Processos Seletivos da FAESA, Ewerton Bortolozo Nunes, o vestibular transcorreu de forma tranquila, sem questões anuladas. O número de presentes foi de 80%, o que é um ótimo número para o coordenador, principalmente em razão das fortes chuvas dessa sexta-feira (26). Foram cerca de 300 pessoas envolvidas na aplicação das provas, entre fiscais de corredor e apoio de pátio.