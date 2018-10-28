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Faesa: 7.800 disputam vestibular; confira o gabarito oficial

O resultado final dos aprovados será divulgado na próxima quarta-feira (31), a partir das 17h e estará separado entre classificados com bolsa e classificados regulares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 21:43

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 21:43

7.800 inscritos fizeram a prova, que aconteceu em Vitória e Sooretama Crédito: Divulgação/Helber Lopes
O Centro Universitário FAESA divulgou neste sábado (27) o resultado final do Vest Faesa 2019/1 para os mais de 7.800 inscritos. Segundo a instituição, 80% dos candidatos compareceram para realizar a prova, que aconteceu em Vitória e Sooretama nesta manhã. Foram 40 questões objetivas e três opções de temas para redação.
Segundo o coordenador de Processos Seletivos da FAESA, Ewerton Bortolozo Nunes, o vestibular transcorreu de forma tranquila, sem questões anuladas. O número de presentes foi de 80%, o que é um ótimo número para o coordenador, principalmente em razão das fortes chuvas dessa sexta-feira (26). Foram cerca de 300 pessoas envolvidas na aplicação das provas, entre fiscais de corredor e apoio de pátio.
 RESULTADO | VEJA GABARITO  [.PDF]
O resultado final dos aprovados será divulgado na próxima quarta-feira (31), a partir das 17h e estará separado entre classificados com bolsa e classificados regulares.

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